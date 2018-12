Al-Thani habla de Rolón y Deco

El presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, no se olvida de una de sus grandes apuestas desde que está al frente del club de Martiricos: Esteban Rolón. El argentino llegó de su mano en el verano de 2017 y, aunque no ha tenido prácticamente minutos ni el curso pasado ni lo que llevamos del presente (está cedido en el Genoa), el catarí asegura que estará el año que viene en el conjunto de Martiricos.

"Rolón regresará la próxima temporada y espero ver a Deco con el primer equipo", escribió Al-Thani en su cuenta de Twitter respondiendo a un aficionado blanquiazul. Son palabras del presidente, que intervino de manera directa y crucial en el fichaje del futbolista, que procedía de Argentinos Juniors y que le costó un precio alto. Primero el económico, que no fue poco, más de tres millones de euros. Luego, el divorcio con los que entonces eran entrenador y director deportivo (Míchel y Arnau).

He will return Rolon next season I hope to see Deco with the first team 💪🏾💙⚽️💙🤙🏾