Los Al-Thani no se presentan a declarar y se dictará una orden de detención internacional

No hubo sorpresas y la familia Al-Thani ignoró la citación para prestar declaración en el juzgado de instrucción número 14 para avanzar en el eterno proceso abierto por los presuntos delitos que se le imputan y por los que el club está intervenido desde febrero de 2020.

A las 10:00 horas estaban citados el jeque y sus hijos Nayef, Nasser y Rakkan. En vista de que la estrategia que ha empleado el todavía máximo propietario del Málaga ha sido dilatar y enmarañar, la ausencia era lo previsto. Tampoco hizo acto de presencia ningún representante legal de los Al-Thani, que entraron nuevos en febrero pasado. Sí estuvieron los abogados de Vicente Casado, Manolo Novo y Joaquín Jofre, también presentes en la causa, así como representantes del Ayuntamiento y de la APA. Estuvo también el administrador judicial, José María Muñoz, por un asunto particular, y que este martes comparecerá ante la prensa.

De esta manera, se activará la orden de detención internacional. El abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas, Francisco Valverde, explicaba cómo había sido el proceso. "Hemos celebrado el acto para determinar las medidas a adoptar ante la incomparecencia del señor Al-Thani, como se presumía. Tampoco ha comparecido su representación letrada y procesal y por parte de la Fiscalía se ha solicitado que, además de proceder con esa orden de detención internacional de la que en breve se nos dará traslado en una providencia para hacer las alegaciones pertinentes, va a determinar además que se requiera a la letrada del señor de Al-Thani que manifieste y acredite por qué no ha comparecido estando citada ella también. Si no hay justificación lógica se pide que haya una medida disciplinaria al colegio de abogados. No ha venido ni Al-Thani ni su representación. Esperábamos que al menos la letrada estuviera o algún representante procesal, pero no se presentó nadie. Su Señoría ha acordado que ante esa incomparecencia injustificada adoptar esas medidas", explicaba el letrado de la APA, asociación clave en todo el proceso que se ha seguido contra el jeque.

Con pancreatitis en Londres

"Se nos ha informado que a través de Eurojust [La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal] hay un informe de que el señor Al-Thani ha estado tratándose de una pancreatitis en Doha y ha sido trasladado a un centro sanitario en Londres en el que parece que se encuentra ahora. No se nos ha dado traslado del documento porque estaba en árabe y en inglés y se va a traducir el informe de Eurojust, que está actuando de enlace entre el juzgado y el reino de Catar", señalaba Valverde: "Entonces se nos va a dar traslado de todas la actuaciones para que aleguemos. Aunque nos hemos adherido todos a la petición del Ministerio Fiscal, hemos pedido que vaya adelante la orden internacional de detención y se proceda a intentar de una vez por todas a acabar con esta instrucción. De forma inmediata se nos da traslado de esa documentación para que aleguemos de forma concreta los motivos para dictar esa orden. Si se encuentra en Inglaterra, se solicitará, al ser un país de la Commonwealth, una orden de extradición para calificar la situación jurídica para que pueda ser trasladado. Parece que está en Londres tratándose pero esperábamos que, aunque no compareciera él, estuviera la letrada. El Fiscal ha solicitado que se abra un expediente disciplinario, para que se le pida justificación por su ausencia y, en caso de que no sea convincente o sea reprochable, se le informa al colegio de abogados".

"Creemos que el juzgado hace todo lo que puede hacer", cerraba el abogado de la APA, que incide en que "la obstrucción de la familia Al-Thani es contumaz. No comprendemos su actuación. Si quiere esconder algo que no quiere que se sepa o si no tiene la valentía necesaria para enfrentarse a la justicia española, que está requiriendo con fines garantistas, no se olvide, para garantizar sus derechos. Como letrado no comprendemos la estrategia huidiza".

Un nuevo capítulo, pues, del eterno culebrón Al-Thani, que tiene paralizados ya durante dos años y medio al club, con una administración judicial que ha sido eficiente para salvar una situación delicadísima económicamente pero que ahora limita el crecimiento de la entidad.