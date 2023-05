Alavés - Málaga CF: El último hilo (18:30)

El Málaga puede convertirse esta noche en equipo de Primera Federación de manera matemática. Juega en Mendizorroza (18:30 horas) ante el Alavés pero también en Ipurúa, donde el Sporting de Gijón visita al Eibar. Los de Sergio Pellicer tienen que ganar en Vitoria y que pierda el conjunto rojiblanco para mantenerse con vida en Segunda División, donde pende literalmente de un hilo.

Tiene especial interés Sergio Pellicer en acabar dando la cara en estas dos últimas jornadas aunque la permanencia parezca imposible. Sabe que tiene que dejar la mejor sensación posible con vistas a la próxima temporada, donde en principio seguirá al frente del conjunto blanquiazul. Aprovechó su intervención previa para pedir unidad y un poco de paciencia con el próximo director deportivo, que salvo giro inesperado será Loren Juarros, pese a que el club quiere marcar sus propios tiempos en el anuncio del nuevo ejecutivo.

No ha sido fácil mentalizar al núcleo de jugadores más importante para afrontar este partido, que es más a vida o muerte que nunca. Un trabajo arduo y paulatino que en el césped se verá qué frutos da.

El Málaga seguirá jugando con su dibujo habitual y con un once similar en cuanto a hombres. No hay mucho más entre lesiones y dimisiones. Yáñez, el trío formado por Ramalho, Escassi y Juande y Delmás y Cristian como carrileros. Sorprendería que no fuese N’Diaye el pivote, pero ahí puede haber alguna duda. Febas, Fran Villalba, Lago Junior y Pablo Chavarría tendrán que poner el toque de distinción para tener opciones. Eso si Pellicer no tiene un plan alternativo con Rubén Castro.

Enfrente estará el Alavés de Luis García. En la última jornada de la primera vuelta los vitorianos cayeron en La Rosaleda, pero aun así es uno de los candidatos a ascender a Primera División. Mendizorroza registrará un lleno hasta la bandera y allí se han hecho fuertes hasta el punto de que casi nadie ha logrado ganar. El más difícil todavía.