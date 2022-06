Alberto Quintana se despide: "Ha sido un orgullo pertenecer al Málaga CF"

Alberto Quintana es uno de los canteranos que cierra un ciclo este verano en el Málaga CF. Hacía ya días que se conocía la decisión del club con él y otros jóvenes como Ale Benítez o Julio Martínez, a los que no se renovaba. El mediocentro esperó a estos días finales de contrato para escribir unas líneas de despedida con su club durante los últimos diez años.

"Nunca pensé en este momento pero tras 10 temporadas en el club que considero mi casa ha llegado el momento de despedirme. Llegué siendo un niño con la máxima ilusión y tras ir pasando prácticamente por todas sus categorías inferiores me llevo conmigo mucho aprendizaje y experiencias que guardaré para siempre", iniciaba el trabuqueño, que no quiere olvidarse de nadie: "Agradecido a todas las personas del club que han ayudado en mi crecimiento personal y futbolístico durante todos estos años, a todos los compañeros con los que he tenido la suerte de compartir momentos inolvidables, a mi familia y a la afición, uno de los motivos que hacen más grande a este club".

Alberto Quintana llegó a tener bastante presencia en los entrenamientos y convocatorias del primer equipo hace dos temporadas, de la mano de un Sergio Pellicer que confiaba en su temple en la medular. Debutó con él en el primer equipo pero esta pasada temporada no gozó de la misma confianza con ninguno de los entrenadores que pasaron por la disciplina malaguista.

"Termina esta etapa con tristeza pero con la conciencia tranquila de haber dado todo de mí. Como malagueño y malaguista ha sido un orgullo pertenecer al Málaga Club de Fútbol", cierra el malagueño en sus redes. El club respondió a su publicación con un cálido mensaje: "Gracias a ti, Alberto, por todos estos años de esfuerzo y dedicación. La mejor de las suertes en tu futuro personal y profesional".