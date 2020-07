Alcaraz espera un Málaga "intentado mandar"

Hace un par de temporadas, Lucas Alcaraz estaba preparado para sentarse en el banquillo del Málaga, pero Al-Thani frenó su desembarco cuando la operación ya estaba hecha. Ahora, el preparador andaluz está al frente del Albacete con el que quiere salvar la categoría, misión que pasa por el envite de mañana en La Rosaleda: "Espero un partido competido, ellos tienen buenos jugadores en el once inicial y nosotros tenemos que recuperarnos bien y competir al máximo. Será difícil de pronosticar por la condensación y el cansancio, pero espero un partido de ellos intentando mandar y de nosotros intentando dominar el espacio e intentando jugar como hacemos habitualmente".

A pesar de que ambos conjuntos están en una situación similar en la pelea por no pasar apuros en la recta final del campeonato, Alcaraz no cree que sea un choque a vida o muerte: "Todos los partidos son muy importantes. Está claro que te enfrentas a un equipo que compite por tus objetivos y no sólo son los puntos que consigues, sino los que les restas al rival. Hay que encararlo así: como un partido importante, no definitivo pero sí muy importante que nos puede acercar a la puntuación para alcanzar la necesaria".

Uno de los aspectos más importantes en el regreso de la competición después del estado de alarma es el físico de los jugadores, algo que preocupa a casi todos los entrenadores: "En cada partido hay que intentar estar en el partido los 95 minutos y eso te da la posibilidad de ganar. Cuando no eres capaz, te puedes quedar en el empate. Hay que intentar estar los 95 minutos y para eso hay que pensar bien porque cada vez hay menos jugadores que sean capaces de completar los 95 minutos. Hay que intentar tener siempre en el campo un once competitivo, no hace falta tener el mejor once al principio ni al final, sino ir equilibrando para tener siempre un once competitivo en el que haya de todo: un poco de equilibrio, un poco de trabajo, un poco de talento, y un poco de todo".

"En el partido del Alcorcón no nos dio tiempo a saber cómo iba a ir el partido porque nos marcaron a los 8 minutos. ¿El de Santander? No fue un buen primer tiempo. Pero creo que hacer asociaciones causa efecto con los resultados es lógico a veces, pero otras es más difícil", relató Alcaraz en lo referente a los últimos choques del conjunto albaceteño y concluyó enumerando las bajas para el enfrentamiento: "Eddy, por tarjetas, Karim, Sergio y Querol no podrán jugar. Benito es muy dudoso y Gorosito dudoso. Tres lesiones, no son muchas lesiones, pero están ahí".