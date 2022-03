Aleix Febas: "Llega un gol tonto y se acaba el partido"

Aleix Febas fue la voz del vestuario malaguista en la sala de prensa de La Rosaleda tras la dura derrota ante el Huesca. El centrocampista ilerdense estaba abatido por el resultado. Incidió en la idea de Natxo de un buen primer tiempo y de un palo con el error de Dani Barrio que lo cambia todo.

"Era un partido muy importante, como todos los que quedan, la afición se había volcado en el recibimiento y el partido. La primera parte es buena, tenemos ocasiones... Pero pasa lo de siempre, no estamos materializando las ocasiones y luego un error nos condena y mentalmente con el 0-1 nos hemos venido muy abajo, la verdad", admitía Aleix Febas: "La primera parte ha sido buena, después del gol, yo el primero, nos hemos venido abajo. No puede pasar, estamos sufriendo mucho porque no salen las cosas. No puedo venirme abajo porque nos metan. Hay que insistir y que llegue el gol".

"Desde el partido del Cartagena, a nivel de juego y posicional, estamos a buen nivel, pero nos falta algo para marcar. En este deporte si no marcas no llegan las victorias. Estamos a buen nivel, dominamos la mayoría de partidos, pero no acabamos de marcar los goles. Más de lo mismo. Acabamos la primera parte volcados y con opciones. Llega un gol tonto al inicio de la segunda y se acaba el partido", proseguía el catalán, que dice que "personalmente ahora estoy muy jodido, como todo el equipo. Hay que llevar estas situaciones, no me puede afectar tanto un gol en contra. Me siento a gusto en la ciudad, el club, pero estamos sufriendo mucho. Dani Barrio es el primer jodido. Quería venir a rueda de prensa, es un tío atrevido y que no esconde. Es un fallo que podemos tener cualquiera. Al portero se le ve más un error".