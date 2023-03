Álex Calvo: "En nuestro diccionario no está la palabra rendirse"

Apareció el canterano Álex Calvo para rascar un punto ante el líder en el estadio de Gran Canaria, vaya carta de presentación del capitán del Juvenil División de Honor en su debut en la máxima categoría. Así lo explicó el protagonista en la entrevista a pie de campo que realiza LaLiga: "Contento por el debut y más que todo por haber podido ayudar al equipo. Seguimos en descenso, pero el punto nos viene bastante bien. El míster me lleva recordando toda la semana que sea valiente, que haga lo que hago en el juvenil y en el filial".

Un gol que no olvidará el joven cordobés de 19 años, sobre todo por el escenario y el rival que había enfrente, Las Palmas: "Al final son los primeros y no es lo mismo irte con cero puntos que con uno. Que sepa la gente que vamos a salir de la zona de abajo, que vamos a salir de verdad. En nuestro diccionario no está la palabra rendirse". Sin duda, se ganó una oportunidad de nuevo ante el Levante este próximo viernes en La Rosaleda.