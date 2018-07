Álex Mula, la joven voz de la experiencia

La cesión de Álex Mula al Tenerife en el mercado invernal de la temporada pasada ha servido al chico para madurar. Ha vuelto al Málaga con las ideas muy claras. Además, con un bagaje importante que le permite hablar de Segunda División con conocimiento de causa. "Muchos de mis compañeros tienen más experiencia que yo y ya lo saben. Yo he estado en las dos competiciones y no tiene nada que ver. Quien piense que va a ser fácil está muy equivocado. Es una competición muy igualada. Cualquier te puede ganar. Somos un equipo de Segunda División y vamos a ir a pelear como todos", dijo Mula, que añadió: "Somos un equipo de Segunda División y vamos a competir día a día, desde el trabajo y la humildad, para intentar ganar cada domingo. Empezando por ahí, vamos a intentar hacer las cosas bien. Estamos en la misma categoría que todos los equipos que ahora están en Segunda. No somos ni mejores ni peores que ellos. Hay que ser muy humildes. Correr detrás de la pelota y competir más que nadie para ganar los partidos. Por el escudo no vamos a ganar. Hay que bajar al barro. La realidad es esta. Hay que competir y ser humildes para poder ganar cada domingo".

De las islas se trae conocimiento y hambre: "La experiencia ha sido muy positiva. Necesitaba jugar y allí me dieron los minutos y la confianza que necesitaba. Me salieron las cosas bien e incluso pude hacer goles. Estoy contento y me ha servido para coger experiencia y madurar como futbolista". Y ahora su reto es seducir a Muñiz como hizo con Míchel un verano atrás: "Estoy con muchas ganas de hacerlo bien e intentar convencer al míster en esta pretemporada de que puedo tener un sitio en el once. Muñiz lo dejó muy claro. Va a jugar quien se lo gane. Ya puede llevar diez años en Primera o ser un cadete. El que entrene, se gane el puesto y haga las cosas bien, será valorado. Eso se agradece. Nos quiere meter mucha carga. No paramos de entrenar y trabajar cada día. Estamos trabajando lo mejor posible para llegar a la competición con las mejores piernas".