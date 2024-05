Alfonso Herrero y su gol con el Málaga: "Ha sido más corazón que otra cosa"

Alfonso Herrero volvió a ser protagonista de un partido del Málaga, ya no sólo para lo imparable sino que además marca en la portería del rival. Firmó el empate en San Fernando y luego atendió a los medios: “Ha sido más corazón que otra cosa. Estaba cabreado por cómo se estaba dando el partido y he ido arriba al remate. Antoñito ha puesto un balón increíble, no se me da muy bien rematar de cabeza. La he rozado un poco, ha tocado en un defensa y ha entrado. Le he pedido al árbitro que me lo apunte, no sé si me lo pondrá o no. Sería el primer gol en mi carrera, contento por eso, pero hoy es un día que me hubiera gustado que el equipo hubiera dado un poquito más y saliéramos más contentos de aquí”. El acta del colegiado le concede el gol, sí.

Puedes escuchar sus declaraciones completas en el vídeo que encabeza la noticia.