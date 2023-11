Roberto: Su futuro en el Málaga y una idea clara

Roberto Fernández está siendo el delantero titular del Málaga CF en Primera RFEF. Con 21 años y su experiencia una temporada cedido en el filial del Barcelona, con el que llegó a entrenar con la primera plantilla, lidera la presión que ejerce el equipo y ha metido tres goles. Ante el Córdoba dio la asistencia del gol del empate. Estuvo en el programa Minuto 91 de 7TV y analizó la situación y su futuro.

"Un poco jodidos por el partido del Córdoba, pero bien. No fue un buen partido, somos conscientes. Forma parte del proceso. La Liga es muy larga y vendrán malas rachas. Chapeau por los aficionados del Málaga, pero no se están dando como queremos los últimos resultados en casa. Estuvimos espesos, no sé si fue parte de que veníamos de jugar la Copa y ellos no. No es una excusa, pero en la energía se puede notar. Esperemos que el domingo estemos mejor en Ibiza", decía Roberto: "El mister comentó que hay que mejorar muchísimas cosas, pero ahora y siempre, lo decía hace cinco jornadas. Incluso, cuando empatamos, con un menos quisimos ir ahí por el partido. Tenemos buena defensa y buen portero, sólo seis goles encajados, y estamos sacando buenos partidos. ¿La parada de Alfonso? Sinceramente, puede sonar mal, pero dije 'está enfermo, no puede ser verdad'. Yo ya veía el balón dentro. Le dije que era Spiderman. Él me dijo que quería achicar lo máximo posible porque veía que iba a rematar el delantero. Haitam se lo merece muchísimo también el gol. Después de un año de lesión, después de la rodilla se rompió muscularmente. Salió en Copa, lo hizo bastante bien y se lo merecía. Es un buen punto, porque el Córdoba se llevaba los tres".

"Nos tenemos que enfocar en nosotros mismos. No tenemos que mirar arriba, podemos tirar para adelante. Tenemos una oportunidad bonita de ponernos por delante en Ibiza", decía el delantero sobre los rivales que preceden al Málaga: "Siempre intentamos dar lo máximo y dejarlo todo por la gente y por nosotros. La presión siempre es buena para que estés siempre motivado".

Acerca de su futuro y su posible salida en el mercado veraniego, cuando tuvo una oferta del Brescia italiano que dejaba casi un millón de euros, Roberto explicó sus sensaciones. "Cuando llego de la cesión veo un grupo totalmente nuevo, joven y con muchas ganas de triunfar aquí. Vi muchas ganas. Ya lo dije en varias entrevistas. Lo de la oferta es pasado, estoy centrado 100% en el Málaga para devolver el cariño. Tenía una buena oferta, no me podía quejar, pero quería quedarme. Ni lo pensamos. Antes de que llegara la oferta no quería saber nada. Lo vi todo, fue un día antes del partido del Atlético de Madrid B. Me llamó mi repre, no sabía nada, llegó a última hora, me dijeron que me seguían desde Barcelona. Lo más importante es la felicidad y soy muy feliz y mi familia también, en el club y la ciudad. Lo de no irme lo decidí yo solo, mis padres me aconsejan pero debía hacer lo que sentía. Yo era feliz. Llegó una oferta de cerca del millón y una cláusula más elevada era la mía. Con el administrador ese partido metí al Atlético y me dijo "¿Ves cómo te tenías que quedar?" De momento no sé nada de ampliación, cumplo en 2025. Que igual mi representante está hablando con el club, que no lo sé", explicaba el delantero cordobés.

Explicó Roberto cómo fue su carrera. "Empecé en el Puente Genil y estuve dos años, empecé a meter muchos goles y rápido me llamó el Córdoba, que estaba a 40 minutos de mi casa. Estuve dos años allí y metí muchos goles. Me llamó el Sevilla, estuve tres años, los dos años de infantil y primero de cadete, que jugó poco y me volví. El segundo de cadete lo hago muy bien en el Córdoba. Y ya me llama Duda, que fue quien me convenció, y Rafa Gil. Yo tenía 15 años, hablaron con mi representante, sigo teniendo el mismo. Gracias a él estoy escalando niveles. Mis padres y yo veíamos al Málaga como un club de Champions, de Primera. Ficho cuando desciende a Segunda, pero es un gran club".

También reseñó Roberto cómo fue su experiencia en Barcelona. "Desde el mercado de Navidad con José Alberto ya querían cederme, pero quise seguir en Segunda. Guede no contaba conmigo y seguía el Barça ahí y la vi como una buena opción para seguir creciendo y no me puedo quejar. Estuve 10 días en un hotel y entrenando por mi cuenta, era tema de papeles y abogados. Venía un preparador físico y me mandaba ejercicios. Era la primera vez que salía de Andalucía. Tanto la ciudad como el club son enormes. Al ser niños de la misma edad te vas conjuntando y me fue muy fácil. Cuando llegué estaba en la habitación con Chadi Riad, que ahora está en el Betis; con Luismi Cruz, que es también andaluz. Lamine Yamal ya jugó al final. El Barça es un club que saca niños muy jóvenes, se trabaja en 13-14 años igual que el filial, siempre el mismo juego. Alimentación, la residencia, siempre encima tuya... Rafa Márquez, un mito, fue mi entrenador. Era su primer año de entrenador y parecía que llevaba toda la vida, es una leyenda. Se notaba todo lo que ha jugado. Empecé jugando las 8-9 primeras jornadas, luego mi compañero de posición Víctor Barberá, que ahora está en el Brujas, metió goles y me lesioné un mes. Poco a poco engancho la titularidad y sí lo juego todo al final. Márquez me enseñó la pelea con los centrales, él había sido un gran central. El choque, la rapidez, buscar los espacios... Me enseñó mucho. El play off con el Castilla ganamos 4-2 y nos remontaron 3-0. Era un equipo joven, había presión y no nos salieron las cosas. El Madrid quería hasta el final y nos remontó. Era una cesión y volvía, sin opción de compra. Entrené cinco veces con la primera plantilla. El delegado del filial nos lo dice y subes con ellos. Parecía mentira, llegas y 'Buenos días, Xavi, buenos días Roberto'. Lo que más me gustó es que yo llegaba y son estrellas y piensas que ellos van a su mundo. Pero te llamaban por tu nombre, te saludaban... Dembelé, Pedri, Lewandowski, qué mejor ejemplo para fijarse... Jordi Alba para mí fue top cómo me trató. Con el que más me llevaba era con Balde. Son un buen grupo".

Habló Roberto de otros temas

Córdoba

"El Córdoba es otro gran club andaluz, es una gran afición, a pesar de estar en Segunda RFEF también están ahí siempre".

Capitanía

"Hablamos con Kike, Loren y el administrador. Son los capitanes los que hablan más. Primas y tal no han dicho nada. Genaro, Ramón, Juande, Sangalli y Herrero son los capitanes".

Debut

"Estoy cumpliendo sueños. Jugar con tanta gente y del equipo en el que estás desde los 15 años. Llego en primer año de juveni, en el Liga Nacional, con Nacho Pérez, después voy al San Félix y juvenil de tercero con Nacho otra vez. Del juvenil al primer equipo salto directo con José Alberto. Metí 22-23 goles e hice la pretemporada con el primer equipo, aunque pensé que iría al filial. Pero José Alberto apostó por mí. Es el que me hizo debutar, con el que mejor racha tuvimos. El 0-5 de Ibiza hace que lo echen, con Natxo no levantamos cabeza y con Pablo Guede parecía que iba mejor encaminado pero también sufrimos. Con José Alberto hablo de vez en cuando".

Distancia

"Si tú supieras en mi casa comiéndome la tele todos los partidos y no poder ayudar. Hablaba con la gente. No tiraba el equipo, no sé lo que pasaba pero no. Y descendimos. Dentro de lo malo, no subí pero había mejorado y lo podía utiliza para el Málaga. Loren me dijo que tenía toda la confianza del club, que si trabajaba y lo hacía bien iba a ser importante. Pellicer me dijo que volvía más maduro y tenía que aprovecharlo. Estoy contento porque me están saliendo las cosas, aunque no estoy metiendo en los últimos partidos, aunque ayudo con asistencias. Llevo tres goles, podía haber sido alguno más. Ha habido un par de palos, algunas que me sacan...".

Vida personal

"Ahora estoy centrado en el fútbol. Ahora quiero apuntarme al inglés, porque es algo súper importante y nunca se sabe. Tengo el grado medio de administración pero estoy sólo en el fútbol. Vivo en Teatinos, soy un chaval muy tranquilo. Me gusta ir al cine con algún compañero. Me gusta también ir a ver el Unicaja, me gusta el pádel pero no podemos jugar mucho. Ver series. Se sale cuando se puede, centro, Muelle Uno. Veo mucho fútbol, me considero un friki, lo veo todo. Veo partidos y después resúmenes de la Primera RFEF, Segunda y Primera. Verte sirve para mejorar".

Familia

"Siempre tengo problemas con las entradas y tengo que pedir favores porque viene mucha gente de Puente Genil. Mis tíos, mis abuelos, mis primos... Cuando escuchan a la grada gritar mi nombre pues se emocionan, a mí me pone la piel de gallina. Lo agradezco dejándolo todo en el campo. Se escucha todo en el césped. Ese último metro que a lo mejor no llegas, gracias a ello llegas. Suelo perder entre dos kilos y 2.5 cada partido. Hice 11 kilómetros, Jokin suele hacer mucho. Intento buscar los centros porque voy bien de cabeza".

Ibiza

"Con Escassi y Javi sí coincidí. Sabemos el equipo que tienen y vamos a intentar darlo todo y es una oportunidad de ponernos por encima de ellos. Tienen un buen equipo, jugadores potentes pero nosotros tenemos un equipo muy compacto. El Castellón las veces que llega hace gol, tiene mucha eficacia. Estando toda la plantilla, estando bien. El Antequera tiene un equipazo, Loren Burón es de mi pueblo, es un crack. El año pasado en el Murcia también destacaba".

Nelson Monte

"Es un crack, me llevo muy bien. Está muy contento, con todos los fichajes, siente los colores como si llevara toda la vida. Es muy listo y es un bicho. En los entrenamientos pega caña".

Tatuajes

"Un balón, mi madre y mi padre cogiéndome la mano por el camino, la fecha del debut... Tengo muchos".