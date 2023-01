Alfred Ndiaye, baja para el Málaga CF-Oviedo

Para los amantes de la cábala y la estadística puede ser una buena noticia, pero Alfred Ndiaye no jugará el próximo viernes en el nuevo duelo asturiano ante el Real Oviedo. En el tramo final del primer tiempo el senegalés vio la tarjeta amarilla por agarrar a Pedro Díaz ya en tres cuartos de campo cuando se acercaba al área. Y Ávalos no dudó en enseñarle la amonestación. Es la quinta amarilla del jugador nacido en Francia de origen africano, que de esta manera cumple ciclo y deberá descansar.

Le dio la titularidad Pellicer en su primer partido al frente a Ndiaye, que no le está trayendo suerte al equipo. Llegado como guinda para el proyecto actual después de que ya estuviera en Málaga el primer año después del descenso desde Primera (2018/19), el senegalés no ha jugado en ninguna de las cuatro victorias del equipo esta temporada, ni la primera con Guede ni en las tres posteriores con Pepe Mel. No parecen inminentes los regresos de Escassi y Genaro y Juande también está a la espera de más pruebas, así que tampoco hay mucha abundancia de efectivos en la zona central, tanto en la zaga como en el centro del campo.