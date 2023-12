El Algeciras se fija en el modelo Alcoyano: "Dieron señales de cómo jugarle al Málaga CF"

Lolo Escobar, entrenador de un Algeciras pujante que está rozando los puestos de play off de ascenso y que llega a La Rosaleda este domingo, habló sobre las cualidades del Málaga CF y sobre el rival. El modelo del partido del Alcoyano, el único equipo que ganó en La Rosaleda, lo tiene en cuenta el técnico albirrojo a la hora de plantear el partido.

"El Málaga es una de las plantillas hechas para subir. Lo que tiene arriba es de lo más diferencial que te puedes encontrar en la categoría. Con Kevin, Roberto, Dioni y Larrubia son muy difíciles de defender y de marcar. Cuando esos cuatro entrar en contacto con el balón de continuo el campo se inclina y se pone cuesta abajo para ellos", decía el entrenador del Algeciras, que apuntaba que "entonces tenemos que desconectar a esos cuatro. Por ahí pasan nuestras opciones de traernos algo positivo. Si los cuatro entran en contacto y funcionamiento y tienen continuidad, en situaciones de 1x1 y área, el Málaga es temible. Tenemos mucho trabajo por delante para minimizar lo máximo posible y lo que más me importa es que seamos nosotros mismos, no nos influya nada y es otro partido para aprender, de estos partidos y entornos, que es muy chulo. Hacerle el partido al Málaga".

"No me dice nada que lleven cuatro partidos sin ganar en casa", ahondaba Escobar: "Si ves el partido del Sanluqueño, le puede meter cinco en la última media hora. Aparecen la Virgen María, el Espíritu Santo y todo. No me dice nada. El partido del Alcoyano sí fue un partidazo suyo que minimizó mucho al Málaga. Ahí te pueden dar señales de cómo se le puede jugar al Málaga. Pero en La Rosaleda van a ser normalmente temibles. Por mucho que parezca atascado ahora se puede desatascar en una acción, en cualquier toque de calidad de esos jugadores diferenciales que tienen arriba".

"Siempre soy súper pesado. Igual que no miro más adelante no miro para atrás. Me da igual lo pasado, ahora es Málaga y hay que afrontarlo como un partido muy importante, como una prueba muy grande para ver a qué nivel estamos. Es un partido muy especial para nuestra gente, que lo ve como un duelo histórico y se desplaza de manera masiva. Entonces es algo que tenemos que comprender", decía sobre lo que se supone como un duelo para recordar en el equipo campogibraltareño, al tiempo que Escobar decía que no influía haber empatado ante el Ibiza: "Hicimos un gran partido ante un gran rival, pero veníamos de hacer un partido malo en Antequera. No creo en los picos de forma, en la montaña rusa, no me subo en ella. Intentamos ser lo más lineales posibles, no caernos pero tampoco tener estados de formas grandiosos que ganas todo porque la caída es dura. Málaga e Ibiza son rivales diferentes, aunque lo hiciéramos muy bien ante el Ibiza".