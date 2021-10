Alineaciones del Málaga CF - Fuenlabrada

José Alberto López apuesta por Genaro, Ramón y Jozabed en el mismo once para reemplazar su doble pivote malagueño, las ausencias de Alberto Escassi por sanción y Luis Muñoz por lesión. También vuelve al once Javi Jiménez y el canterano Roberto. Paulino y Cufré se caen del once.

En principio, el entrenador blanquiazul mantiene el mismo esquema que hasta ahora, el 4-4-2 con Jozabed en uno de los costados, aunque está por ver la posición del sevillano y de Brandon y Kevin, pudiendo optar por un esquema más afín al 4-1-4-1. En el Fuenlabrada destaca la titularidad de Álex Mula.

Alineación del Málaga CF

Dani Martín; Víctor Gómez, Peybernes, Juande, Javi Jimémez; Kevin, Genaro, Ramón, Jozabed; Roberto y Brandon.

Alineación del Fuenlabrada

Altube; Iribas, Sotillos, Diéguez, Pol Valentín; Mula, Pina, Cristóbal, Pedro León; Soldano y Zozulia.

Banquillo del Málaga CF

Dano Barrio, Lombán, Paulino, Jairo, Antoñín, Ismael Casas, Iván Calero, Sekou, Cufré, Ismael Gutiérrez y Haitam.

Banquillo del Fuenlabrada

Morro, Juanma, Anderson, Kante, Fuentes, Arturo y Buer.