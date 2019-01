Álvaro Fernández, una historia rota

Álvaro Fernández (Madrid, 2000) es una de las perlas de la cantera del Málaga. Reclutado desde el Real Madrid tras su segundo año de cadete y miembro del club desde el primer año de juvenil, con su primera temporada en el San Félix, es campeón de Europa y subcampeón del mundo con España sub 17, fijo en la selecciones inferiores y un proyecto muy serio de portero de élite. Es el titular de una generación con mucho futuro. Salvo cambio radical de posturas, no volverá a vestir la camiseta del Málaga.

Álvaro Fernández cumple en junio la última de sus tres temporadas y no ha renovado su contrato. Sus agentes comunicaron al club que no lo hará. Y el Málaga le ha comunicado a ellos que no volverá a jugar si no amplía su compromiso. Una situación enquistada que le tiene fuera de las convocatorias del filial y del juvenil de División de Honor, en el que aún puede jugar por su edad. Su participación en partidos oficiales esta temporada se limita a un partido con el juvenil y 25 minutos con el filial en un partido ante el Atlético Sanluqueño, cuando ocupaba plaza en el banquillo y Samu Casado tuvo un problema físico que llevó a Manolo Sanlúcar a prescindir de él. Eso fue en noviembre, desde entonces no ha vuelto a ponerse los guantes para competir con sus compañeros. Apenas 115 minutos en esta campaña.

Ayer, por ejemplo, viajaron con el filial a Talavera Samu Casado y Kellyan García y con el juvenil de División de Honor jugó Gonzalo y su suplente fue Alfonso, cuyo equipo es el de Liga Nacional. Es la tónica de los últimos meses y, si nada cambia, lo que ocurrirá hasta el final de la temporada.

Participación El internacional español sólo jugó 115 minutos oficiales esta temporada

Álvaro Fernández realizó parte de la pretemporada a las órdenes de Juan Ramón Muñiz en el primer equipo, mide 1.86 metros, es zurdo y tiene unas condiciones excelentes. Ganó fama con la selección sub 17 por su protagonismo en varias tandas de penaltis. El verano pasado estuvo también en el oro en los Juegos del Mediterráneo con la sub 18 y ya formaba parte del bloque de la sub 19 siendo un año menor. En las citaciones de esta temporada no ha dejado de formar parte de las listas de la selección española de la categoría pese a su ostracismo con el Málaga. La última vez, hace un par de semanas en un amistoso contra Italia.

En perspectiva está la Ronda Élite, en la que España competirá en Holanda con el equipo anfitrión, Gales y Eslovenia por una plaza en el Europeo del 20 al 26 de marzo. En este último año, los también malaguistas Iván Jaime, Hugo Vallejo y Juan Cruz han acompañado a Álvaro en alguna lista, pero no ha dejado de ser fijo el guardameta madrileño, que tiene su futuro lejos de Málaga. Una situación de muy difícil desbloqueo. En los últimos meses, Muñiz ha tirado de Samu Casado, Kellyan García y Gonzalo para completar entrenamientos del primer equipo, pero no de Álvaro, cuya incipiente historia en Málaga parece haber escrito sus últimas páginas.