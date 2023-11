Amin, el pichichi malagueño del Ourense que espían en Primera RFEF

Amin Abadarán Bouzaig (1997) daba carreras detrás de un balón por la calle Carmen de La Carihuela junto a su hermano gemelo mientras sus padres trabajaban en el marinero barrio torremolinense. Un talento natural para el fútbol que le fue llevando a dar pasos desde su casa hasta Ourense. Aunque su partida de nacimiento diga que nació en Santa Cruz de Tenerife, apenas conoció la isla pues pronto se trasladó con su familia a la Costa del Sol.

Este delantero de raza, de calle, sigue creciendo en el Ourense CF, en Segunda RFEF. Es líder del Grupo 1 con 27 puntos, gracias en gran medida al talento goleador de Amin, que ha firmado ya ocho goles en 11 partidos disputados. Los dos últimos fueron el pasado fin de semana en un doblete para que los gallegos ganasen por 1-3 en el campo del CD Cayón. El cuadro ourensano es, tras el filial del Athletic Club de Bilbao (31 puntos), el mejor primero de los cinco grupos por delante de Lleida (Grupo 3, 26 puntos), Marbella (Grupo 4, 26 puntos) y Talavera (Grupo 5, 24 puntos).

Fue jugador desde la base del Juventud de Torremolinos y pasó por el Alhaurín de la Torre, el Puerto Malagueño, el Rangers sub 20, Xerez CD, Xerez Deportivo, UD Ourense y Ourense CF en la actualidad. No llegó a jugar en el Málaga, si bien anduvo cerca de fichar por El Palo. Su buen desempeño en la cuarta categoría del fútbol español ya ha despertado el interés de algunos conjuntos de Primera RFEF. Su contrato finaliza el 30 de junio de 2024 y en su club estudian su renovación. Una perla que se va acercando a su madurez.

Dean Huijsen, en La Rosaleda

Hay fotos de Dean Huijsen en edad alevín con el brazalete de capitán del Málaga. Es un canterano del Málaga CF en uno de los clubes más grandes de Europa, la Juventus de Turín. Sergio Pellicer le tuvo entrenando alguna vez con el primer equipo cuando tenía sólo 15 años, pero su proyección se desbordó para la realidad del Málaga de entonces, ya sumido en un problemón económico y sin capacidad para hacer esfuerzos para retener a jugadores de dimensión superior.

Nacido en 2005 y criado en Marbella, Huijsen mantiene los lazos con la Costa del Sol. Y estuvo este sábado animando al Málaga en La Rosaleda. A través de las redes sociales colgó varias fotos y un vídeo del penalti marcado por Kevin con ánimos inequívocos para el club local, aunque finalmente no pudo conseguirse nada positivo. Internacional con Países Bajos, con el que ha jugado varios torneos, en meses pasados se informó de que el jugador estaba realizando los trámites para obtener la nacionalidad española y representar a la Roja de manera oficial. Es sintomático que no haya estado este parón ni con la sub 21 ni con la sub 19 oranje.