Anécdotas del gran ambiente en el vestuario del Málaga CF

"El ambiente es muy guay. Cuando entras al vestuario te sientes cómodo. No soy el que empieza las bromas, pero sigo el buen rollo. Algunas sí que hemos hecho. Me han puesto Súper Boke. Ya ha salido en todos lados, ya no me escapo, lo asumo y a tirar para delante. Creo que me lo puso Manu, a la mínima les hizo gracia y ya me lo pusieron en la taquilla. A Manu le llenamos el coche de botellitas de agua", relata Dani Lorenzo sobre el ambiente en el vestuario del Málaga CF.