Antequera CF - Málaga CF: Un golpe en la mesa (0-2)

El Málaga ha dado un golpe en la mesa en el momento exacto. En la misma jornada en la que los imparables Castellón e Ibiza hincaron la rodilla (también el Algeciras). Con las fuerzas justas y los jugadores contados, tomó impulso tras el empate ante el Castilla y cambió dudas por puntos. El mérito añadido es que tuvo enfrente a un Antequera que no está de paso por Primera RFEF.

Pedía el propio Sergio Pellicer en la previa terminar con la dependencia de Dioni y Roberto. Apareció la segunda línea, con Genaro y Kevin a las espadas para lograr descoser el entramado del Antequera. El Málaga añade nuevamente el plus de no encajar goles, ahí radica su fortaleza. Ahora viene la Copa del Rey, en mal momento, pero cuándo no lo es.

El panorama no dejaba lugar a muchas sorpresas en el once tras la lesión de Manu Molina. El Málaga tiene un equipo base al que las circunstancias han asentado. Sólo suele ir cambiando el motorcito y Sergio Pellicer se decantó por Juanpe para acompañar a Genaro. Tenía su lógica por las características del Antequera.

Los de Javi Medina juegan con una convicción en lo que hacen que es muy difícil de lograr en un equipo de fútbol. Una apuesta que exige una gama técnica notable y un esfuerzo de concentración extra. Por momentos logró una buen ejecución del plan y dañó al Málaga, especialmente por el costado de Loren Burón, que cargó a Dani Sánchez con amarilla muy pronto y fue un martillo pilón durante grandes fases de la primera mitad.

Le costó el Málaga desactivar los controles del Antequera, extremadamente paciente, haciendo pasar el tiempo lento, organizando desde la portería y jugando con los espacios. En tres o cuatro toques se plantaban en zona de peligro. Los blanquiazules lograron minimizar todas las aproximaciones y Galilea y Nelson Monte anduvieron muy atentos a balones muertos.

Cuando más a gusto parecía sentirse el Antequera, el Málaga mostró el colmillo. Los locales rizaron el rizo y comenzaron a ser imprecisos en la entrega. Los malaguistas forzaban errores que fueron embotellando a los de Medina hacia su propia portería. No sin apuros, resolvieron como pudieron conatos de contragolpes.Juanpe y Genaro fueron haciéndose más grandes y se adueñaron de la zona media. El sevillano probó dos veces de fuera del área y Eric despejó a córner a duras penas. Fue la antesala del gol blanquiazul.

Los laterales del Málaga, al contrario que en otra citas, no se habían asomado mucho. Pero Gabilondo arrancó la moto en el momento exacto para tirar un autopase largo que alcanzó y convirtió en un buen centro al punto de penalti. Los defensas del Antequera trataron de despejar el esférico ante la presencia amenazadora de Roberto y Dioni, que perseguían con la mirada la pelota. Cayó, sin embargo, en la frontal del área. Genaro, a la tercera, la empaló con la derecha sin piedad.

No se acobardó el Antequera, que volvió a jugar la carta de Loren Burón en el tiempo añadido y un disparo lejano de Marcelo que encendió a Alfonso Herrero. Tenía razón el meta. El Málaga tenía la opción de jugar a otra cosa y ver qué planteaba su rival para dar la vuelta al marcador en una jornada en la que todos los de arriba habían pinchado.

Al poco de la reanudación Larrubia perdonó a puerta vacía un cortés pase de la muerte de Roberto y poco después Kevin leía mal una contra. Avisó el Antequera con un disparo de Chema que se fue por poco. En pleno toma y daca, el conjunto local se pegó un tiro en el pie. Eric la jugó mal y dejó el balón en los pies de Kevin, que esta vez sí ejecutó con fuerza y precisión.

El Antequera dio un paso adelante y Sousa obligó a Alfonso Herrero a intervenir con sus reflejos para dejar las cosas como estaban. Pellicer no arriesgó más con la amenaza de Loren Burón y metió a Murillo por el amonestado Dani Sánchez. Aunque la posesión era más del equipo antequerano, el control real era del Málaga.

Administró bien los cambios y los tiempos Pellicer, con otra dosis de oficio de sus jugadores y de capacidad de sufrimiento ante un Antequera que tiene una propuesta refrescante y que no se dio por vencido en ningún momento y probró a Herrero tras un córner en el mismo segundo final, ya pasado el minuto 95.