Antonio Tapia: "Siempre que hemos usado la cantera ha sido por necesidad y no por virtud"

Antonio Tapia ha ostentado muchos puestos en el Málaga CF y es un hombre cuyo malaguismo está fuera de cualquier tipo de duda y ha hablado sobre la situación actual en Ser Deportivos Málaga.

El técnico se ha mostrado dolido con lo sucedido en el descenso: "Bueno, pues una desilusión muy grande. Yo arranqué en el proyecto con intentando ayudar en la medida de mis posibilidades y que al final, pues, también me siento de alguna manera culpable en la medida de tiempo y responsabilidad que me tocó vivir y bueno, viendo la respuesta de nuestra afición siempre y a lo largo de esta temporada, especialmente, pues creo que no se merecía que este equipo perdiese la categoría".

Antonio Tapia comparó al cuadro andaluz con algunos de los recién llegados a Segunda División: "No va a ser fácil, pero bueno, si el Alcorcón y el Amorebieta lo han hecho ¿Por qué no el Málaga? Si va a tener potencial económico incluso superior a estos clubs, nos falta quizá, pues, bueno, un proyecto consolidado en el tiempo, pues estos equipos no tienen tanta prisa. El equipo vasco arrancó último y fíjate, no ascendió directamente, pero bueno, si estos han ascendido, entonces, si hacemos bien las cosas con el apoyo de nuestra afición en La Rosaleda puede ser".

Mostró mucha confianza en el técnico. "Bueno, para mí, quizá lo más importante es la continuidad de Sergio Pellicer, ¿no? Yo creo que es un acierto porque él conoce muy bien a los chavales cedidos, los ha tenido en categorías inferiores y les va a sacar rendimiento y sabe sus capacidades, su potencial y luego, pues Loren Juarros también ha trabajado un hombre ya experimentado en superior categoría en proyecto de cantera como es la Real. Así ya, y además con diez años de experiencia en la Real, pues, evidentemente, y con muchos años como jugador, tanto de delantero centro como de central, que eso se da una perspectiva diferente", declaró.

Antonio Tapia dejó clara su opinión sobre la situación de la entidad: "Hombre claro que me preocupa porque lo que no es normal que estemos en una situación jurídica y que no se resuelva la situación jurídica del Málaga y que lleva ya tres años en un impasse donde no hay estabilidad y evidentemente es un hándicap importante, no solo para el primer equipo a la hora de firmar jugadores, sino que también para la cantera y ya le añades que el equipo va a estar en Primera Federación".

"En hacer la ciudad deportiva llevamos 40 años. Está en proyecto, pero no es una realidad. Y qué económicamente, pues va a haber una limitación también importante, pues está claro que a la hora de retener talento que nosotros, pues siempre hemos tenido mucho, pero en las circunstancias en la que nos encontramos, evidentemente, que a la hora de competir ya no competimos ni con el Granada ni con el Almería, así que imagínate con Sevilla, Betis, Madrid, Barcelona, etc. Bueno, es lo que nos toca, es nuestra realidad. Estamos ahí porque no hemos hecho bien las cosas", declaró.

Por último, Antonio Tapia habló sobre las categorías inferiores: "Hay que ofrecerle la posibilidad real de que jueguen con el primer equipo, pues el problema de la cantera es que siempre que la hemos utilizado por necesidad y no por virtud. Nunca es por un proyecto que tengamos nosotros, claro, cuando las cosas han ido mal, pues hemos recurrido a nuestra cantera, pero bueno, ofrecerles jugar en La Rosaleda con 20.000 espectadores, aunque sea en Primera Federación, pues puede ser un gran atractivo, al menos para mantener el talento que tenemos ya".