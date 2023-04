Antonio de la Torre y una toma perfecta gracias al Dortmund-Málaga

Antonio de la Torre aparece como una de las voces ilustres de 'Informe Plus: Proyecto Euro Málaga', espacio donde se narra cronológicamente aquel trienio de los blanquiazules donde se tocó el cielo en Europa, pero que acabó con una caída el picado hasta la entidad que se conoce en la actualidad, a un paso de decir adiós al fútbol profesional, salvo una heroicidad hasta mayor. El actor malagueño, con pasado en la cobertuta informativa del club de Martiricos, presentador de los informativos de Canal Sur en su día, recuerda con exactitud aquella noche de Dortmund, imborrable para el malaguismo y que perdurará hasta la eternidad, herida imposible de cicatrizar por su resolución tan cruel. Rememora el intérprete aquel 9 de abril de 2013, con una anécdota de esa misma mañana.

"Ese partido en concreto lo veo en Granada, rodando una película que se llamaba 'Caníbal'. Entonces estábamos rodando con la gente del equipo, en un lugar muy perdido en la sierra. Estaba el partido en Dortmund muy presente aquel día. Tenía que rodar una secuencia en la que estaba comiéndome un filete, rodábamos y rodábamos pero no terminaba de funcionar. Me llama Manolo Martín (director) y me dice que de una manera inconsciente, soy consciente que estoy haciendo algo muy heavy, comerme carne humana. Probamos una nueva secuencia y me dijo 'piensa cómo va a jugar el Málaga esta noche', entonces pensé cómo tenía que contener al equipo Pellegrini, la forma de quitarle la pelota al Dortmund. Cuando empezó a rodar, estoy comiendo y a la vez claves de lo que podía ser el partido: que pasen los minutos, que ellos no marquen gol, etc. La toma fue perfecta", narraba Antonio de la Torre.

Un aniversario que se saborea de varias formas. El ver a la entidad de Martiricos en el pico de su historia, difícilmente inconcebible de nuevo, pero con amargura por un desenlace tan doloroso, muy simbólico el momento porque fue el inicio del fin.