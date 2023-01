Ausencia y presencias significativas en el adiós de Pepe Mel

Los cuatro capitanes (Alberto Escassi, Manolo Reina, Javi Jiménez y Luis Muñoz), Manolo Gaspar, Paco Martín Aguilar, cuerpo técnico, personal de oficinas... No estuvo solo Pepe Mel en la despedida como entrenador del Málaga CF. Pero sí llamó la atención la ausencia del administrador judicial, José María Muñoz. Según la versión del club tenía un compromiso adquirido desde tiempo atrás que le imposibilitaba estar presente. Fue él quien el día previo le había mandado un mensaje de tranquilidad al entrenador, que se levantaba siendo entrenador para ir a La Rosaleda y se encontraba el pastel poco después.

"Aquí ha estado quien quiere estar, Paco Martín Aguilar, que es casi el club, los futbolistas, los compañeros de la oficina y Manolo. La sensación es que me la jugaba contra Asturias, era así hasta esta mañana. El fútbol es una peluquería y todo se sabe y yo me reuní ayer, sí. Tenía esa sensación. Por desgracia para los entrenadores, esto es resultadista. Un equipo en descenso, no terminamos de salir, subimos un puesto y recortamos un punto, pero no salimos. No tengo pegas de los futbolistas, jamás. Los capitanes estaban conmigo, en lo personal seguro. En lo profesional un entrenador está para tomar decisiones, que perjudican y benefician. El primer interesado es el entrenador, si no van bien las cosas pierde su trabajo. No salieron las cosas, no me voy pensando mal de nadie ni pensando que haya actuado mal nadie. Soy entrenador de fútbol. Yo hoy he venido a entrenar, no puedo decir más", era la respuesta de Mel cuando se le cuestionaba por las presencias y las ausencias.