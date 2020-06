Baraja: "El Málaga nos pondrá las cosas difíciles, nos exigirá el máximo"

Rubén Baraja era la primera apuesta de José Luis Pérez Caminero cuando se puso al frente de la dirección deportiva del Málaga para que dirigiera al equipo. Finalmente no pudo salir del Sporting y se optó por Juan Ramón López Muñiz. No le fue bien en Gijón y ahora dirige, llegó a mitad de temporada, al Tenerife, rival este lunes (21:30 horas) del Málaga. Contrario también en la tabla, un solo punto por encima del equipo de Pellicer.

Viene, como el Málaga, de una derrota el cuadro tinerfeño en el primer partido, así que necesita también alimento en forma de puntos. “Tendremos una oportunidad de mejorar el trabajo que hicimos en Fuenlabrada. Con demasiado poco, el oponente nos logró superar y sumar los tres puntos. Hay que buscar esa mejora, seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Será nuestro segundo partido tras el parón y le iremos tomando el pulso a la competición”, explicaba Baraja.“Jugamos en casa y tenemos que llegar a este partido con la necesidad de sumar; con el hambre necesaria para afrontarlo con la mentalidad adecuada. Queremos competir. Nuestra hinchada nos mantuvo fuertes en esta temporada, y nos apoyó al máximo cuando los momentos no eran buenos. Es una lástima que los aficionados no puedan estar junto a nosotros en el Heliodoro Rodríguez López. Queremos ser un equipo sólido y fuerte. Hay que recorrer un camino hasta nuestro objetivo”, decía el ex internacional español sobre el hecho de jugar sin público, al tiempo que valoraba al Málaga: "Como nosotros viene de tropezar y sé que nos exigirá al máximo. Todo está muy apretado, y habrá que pelear cada partido y hasta el final para lograr el objetivo. El Málaga nos pondrá las cosas difíciles y tendremos que mostrar una buena versión. Todos y cada uno de los partidos son muy importantes. Quedan jornadas por delante y tenemos que competir, aunque es cierto que es importantísimo coger el hilo de la competición en casa. Y así con los siguientes. Estamos muy centrados en el Málaga y en mejorar”.