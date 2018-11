Baraja, el plan A de Caminero

El fútbol es una trampa continua que no sabes si te quita cuando te da o si te da cuando te quita. Un plan torcido puede transformarse en un acierto. En el Málaga lo saben. Que se lo pregunten a José Luis Pérez Caminero, que cuando aterrizó en el club de Martiricos como director deportivo tenía a Rubén Baraja el primero de su lista. Pero las circunstancias hicieron fracasar esta operación y terminó llegando Muñiz al banquillo.

Desde luego, le van mejor las cosas a los blanquiazules con el asturiano que a los rojiblancos con Baraja. El actual técnico del Sporting –cuyo agente es el mismo de Caminero, Manuel García Quilón– quería cambiar de aires y tomar las riendas del Málaga. Los de Mareo se quedaron en la recta final de curso sin ascenso tras un play off durísimo. Parecía que todo sería sencillo. Pero el presidente del club asturiano bloqueó la operación y utilizó la carta del contrato en vigor. Para salir tenía que pagar.

En Asturias contaban que el dirigente, cansado de que le acusaran de no aguantar a los entrenadores, decidió seguir contando con Baraja, que el día que le comunicaron la noticia apareció en público con el gesto torcido. Pero el efecto colateral fue que Caminero (que también tenía en su lista a otros técnicos como Pep Martí) terminó de alcanzar un acuerdo con Muñiz. La historia, unos meses después, ya se sabe. El Málaga marcha en puestos de ascenso directo y a Baraja, tras cinco jornadas sin ganar, le tuvo que ratificar en el cargo ayer mismo Miguel Torrecilla, director deportivo del Sporting.

"No estamos satisfechos con los resultados, el proyecto no se ha configurado para estar por debajo del décimo. Debemos insistir con Baraja, al que veo fuerte, para cambiar los resultados. No es momento para hablar de nombres, sino de hombres", aseguró Torrecilla ante los medios de comunicación, donde añadió: "Mi nivel de confianza en Baraja es de diez. No me gusta el verbo rectificar y tampoco la de ultimátum. No hablo de periodos de confianza. Hablo del trabajo repercutido en resultados. Yo creo en más que los resultados y en un cuerpo técnico muy capacitado".

Hay que recordar que el Sporting marcha el 13º con 14 puntos y no gana desde el 29 de septiembre (1-0 a Las Palmas). Siguiendo los patrones del fútbol, la ratificación es la antesala del despido. Así que Baraja, de caer el domingo ante el Málaga, podría ser destituido tras jugar contra el equipo que deseaba entrenar. Irónico, sin lugar a dudas.