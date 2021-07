BlueBay pide el fin de la intervención judicial del Málaga

La empresa hotelera BlueBay celebró un desayuno informativo con los medios para explicar sus ideas y posturas tras la sentencia favorable desde el juzgado acerca del litigio que mantienen con el jeque Al-Thani sobre las acciones del Málaga. En un día movido en el malaguismo, con mucha actividad, BlueBay pidió el fin de la administración judicial y planteó en un dossier el plan de negocio.

"Esto es un punto de inflexión", aseguraba José María Aguilera, abogado de la empresa, que comparecía junto a Gonzalo Hervás, director general y dos representante de Andrés Fassi, empresario argentino que se vincularía al club en el momento en que BlueBay tomara el poder. Se centró Aguilera en reivindicar el fin de la administración judicial, del trabajo de José María Muñoz. "El Málaga debe separar su camino del proceso penal que afecta a su anterior consejo de administración. No hay ninguna razón a partir de ahora que justifique la continuidad de la intervención judicial del Málaga. La etapa que se inició en febrero de 2020 tiene que acabar necesariamente a partir del cumplimiento de esta sentencia. Como cualquier sentencia, y esa no es diferente a otra, que se cumpla pacífica y voluntariamente por quien debe cumplirla, el obligado a ello es el administrador judicial, o no hacerlo, lo que nos obligaría a pedir su ejecución. Ejecutar la sentencia se tiene que proyectar en todos los acuerdos que se aceptaron en su día. La exigencia del cumplimiento de los 30 millones a Al-Thani también. Que cumple con el mandato de la empresa o todo lo contrario", razonaba Aguilera.

"La finalidad de que el administrador judicial estuviera en NAS Spain [empresa que detenta, después de la ratificación de la sentencia, el 96.8% de la acciones del club, 51% para Al-Thani y 49% para BlueBay] era que sustituyera al órgano de administración para evitar el riesgo delictivo, que Nasser Al-Thani controlaba. El hombre de Al-Thani en Nas Spain era Moayad Shatat, era el administrador de esta sociedad. A él también se le acusa, y se ha administrado judicialmente NAS Spain por eso. Al margen de la sentencia, hay una razón que justifica el cese del AJ, que es la dimisión de Moayad Shatat como administrador, él puso de manifiesto que se había desligado a Al-Thani. Era formal. Yo no hay necesidad de la intervención, no hay riesgo delictivo ya. Esa es la primera razón", desglosaba Aguilera: "La segunda dice cómo se tiene que conformar el órgano de NAS Spain SL. Inicialmente el órgano lo forma Moayad Shatat, el señor Hervás, que era vocal, y otra persona que tenía una sola participación. Ese órgano respondía a eso. Devolvemos volver a ese modelo. Plantearlo así, ante el juzgado. Ahora se da la paradoja de que la sociedad es acéfala, se puede repetir la secuencia en el Málaga. No puede continuar el Málaga judicializado. Hay que dividir las personas de las sociedades. El Málaga no puede afrontar la próxima liga intervenido judicialmente".

Justificaba Aguilera esa petición en que "la intervención judicial, significa en el 90% de los casos la desaparición de la sociedad. Más del 80% de las sociedades terminan disueltas. Ojalá me equivoque, pero un Málaga intervenido judicialmente no podrá nunca tener aspiraciones de subir de categoría. La administración judicial genera una economía de supervivencia, tanto gasto en la medida de lo asegurado. No permite desarrollar proyecto de seguro, sin dosis de crecimiento. Por tanto, debemos saber que 17 meses es un tiempo suficiente. Que lo que fue bueno inicialmente, posiblemente la mejor decisión en interés del Málaga, fue la intervención judicial, puede ser peor si se prolongan más de lo necesario. Vería el club frustrada su capacidad de crecimiento o desarrollo. Estas son mis consideraciones en cuanto a la sentencia".

"Sólo caben dos alternativas a escenarios distintos, interpretarán en función de los interés del Málaga o hacerlo en el sentido contrario. Cumplirla pacíficamente o dar lugar a que haya que recurrir al proceso de ejecución, que lo que hace es dilatar una situación razonable. El Málaga tiene que recuperar la normalidad social. Tiene que ser gobernado y regido por los accionistas y gestores profesionales", proseguía Aguilera: "Las cuentas son elocuentes. El presupuesto operativo de la temporada 20/21 era de poco más de 11 millones. En esta temporada ya hemos contraído deuda de 5 millones y no sabemos si ya se ha llevado a cabo el crédito de 8 millones. Ninguna sociedad puede sostenerse con un presupuesto de 11 millones con un endeudamiento de 13 millones. Eso termina en insolvencia".

"La ampliación de capital pretendida del Málaga requiere una ampliación de Nas Spain", aseguraba el abogado de BlueBay: "Formalmente se puede ampliar el capital sin NAS Spain 2000, irán el resto de socios. Si no van perderán cuotas y podrán ir otros socios. No es posible que NAS Spain no impulsará la ampliación de capital. Entendíamos que quien debería concurrir es eall para despejar incertidumbres sobre la ampliación de capital. Es empezar la casa por los cimientos. NAS Spain debe impulsar la ampliación de capital. Tiene facultades y derecho como socio Nas Spain. Basta con que NAs Spain proponga una ampliación de capital para que el Málaga pueda hacerlo".

Acerca de la entrada en el accionariado de RedBird Capital, fondo de inversión norteamericano interesado en entrar en el club, Aguilera aseveraba que "nosotros hemos pedido información, cuando hay una venta de acciones se debe manifestar, debe verse en el libro de socios, pero no hay mucha transparencia. Queremos saber la estructura. Queremos saber cómo se ha adquirido. En cualquier caso, es una cantidad irrelevante. Si se cumplen todos los acuerdos y el resto de elementos para que las cosas en el Málaga sean como está pactado, confiamos en que ahora venga una etapa en la vaya bajando el ruido judicial y enfocarnos en cómo desarrollar el proyecto. El señor Jamal Iglesias preside el Málaga. Es lo acordado, es español y reside en Marbella".