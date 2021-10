Borja Bastón, amenaza conocida

En la temporada 2017/18, Borja Bastón fue uno de los fichajes estrella del Málaga que acabó a la deriva y con un sonoro descenso del que no se ha repuesto aún la entidad. En 22 partidos que jugó, dos goles y casi nula trascendencia. Ahora es el nueve del Real Oviedo, con el que ha metido cinco goles en 11 partidos, y espera este domingo en el Carlos Tartiere en la ciudad asturiana.

"Parece que pasó más tiempo de que estuve en Málaga. Fue un año desafortunado por todas partes. Se mira con pena ese año, con lástima por lo que pasó. Desde el principio las cosas no se hicieron bien, hubo bastantes problemas a nivel interno, no se fichó... Málaga es una ciudad espectacular, la afición de 10, siempre con gente pese a que las cosas iban muy mal. Iba con muchísima ilusión y todo se torció. Cuesta asimilarlo", explicaba en Deportes Cope Málaga el delantero: "Intentas aislarte, pero se hicieron promesas de que iba a venir gente, no se cumplieron promesas de gente que iba a venir y no vinieron... Cuando se desciende hay que hacer muchas cosas mal y se hicieron".

"Tiene un equipo muy bien hecho, muy sólido, es difícil hacerle peligro. Tiene juventud, están frescos en la presión, se notan las piernas y es uno de los equipos más complicados de la categoría", piropeaba Bastón al actual Málaga.

"La verdad es que contento con cómo voy y ojalá podamos seguir así. El fútbol son rachas y momentos", afirmaba sobre su situación personal: "La Segunda siempre suele ser así, equipos en muy pocos puntos, hay que intentar llegar así al final de la Liga, enganchados y luchando por cosas bonitas. Está todo muy igualado. Hay dos equipos que se están escapando, pero los demás peleamos por coger rachas positivas. Llevamos tiempo sin ganar en casa y ahora vencimos en un estadio complicado como el de la Ponferradina. Está todo muy igualado. Sacar puntos fuera de casa suele costar. Contra el Lugo íbamos 2-0 y al final nos empataron, el siguiente igual...".

"Todos los equipos queremos estar en play off. Málaga y Oviedo son históricos, tienen una gran masa social y sería bueno para Primera equipos así. Tuvimos suerte de que el primer partido sin restricciones fue el derbi con el Sporting y el campo se llenó, fue espectacular. Esperemos seguir así. He tenido la fortuna o mala fortuna, depende de cómo se mire, de estar en varios sitios. Pero te gusta estar más asentado. Tengo este año y otro más y, en función, otro más posible", cerraba Bastón.