Brahim Díaz, un gol maradoniano y doblete para fastidiar a Berlusconi

Con un doblete en el primer tiempo y una brillante actuación que quedó empañada por las molestias que le impidieron continuar, Brahim Díaz lideró este sábado al Milan ante el Monza (4-1) de Silvio Berlusconi y pidió paso justo en una semana fundamental en clave Liga de Campeones, en la que el Milan se juega sus opciones de acceder a los octavos de final.En el partido más especial para Silvio Berlusconi y Adriano Galliani, artífices del Milan más poderoso de la historia (1986-2017) y de este Monza que da sus primeros pasos en Serie A, Brahim Díaz se erigió como el protagonista indiscutible en un San Siro que le despidió con una sonora ovación cuando el malagueño tuvo que ser sustituido por molestias en su pierna derecha.Y es que el mediapunta de 23 años fue el dueño del partido en la primera mitad e iluminó a un Milan que pese a ser superior no cuajó una primera parte sólida, en la que el meta Tatarusanu tuvo que intervenir en dos ocasiones claras para repeler las tentativas de los visitantes.Con la mente puesta en el partido del próximo martes ante el Dinamo de Zagreb en Liga de Campeones, Pioli dio descanso a sus más habituales. Giroud, Tonali, Leao y Kalulu descansaron, dejando las llaves del equipo en un Brahim que le ha ganado la partida a De Ketelaere y que responde cada vez que se le necesita.El malagueño comandó las ofensivas 'rossoneri' con criterio, inteligencia y madurez, dando ritmo a las posesiones y apareciendo por todo el campo, haciendo muy complicada la tarea de sus marcadores. Sin embargo, lo que más destacó de su actuación fueron sus dos golazos, el primero con un eslalon maradoniano desde el centro del campo en el que fue dejando atrás rivales exhibiendo velocidad y poderío físico; y el segundo, justo al ocaso del primer acto, con un control dentro del área generándose espacio y fusilando con pierna derecha a Di Gregorio.Se mantuvo el guion en la segunda parte. El Milan era ligeramente superior a un recién ascendido que tuvo fases de dominio. Origi se encargó de sentenciar el partido con un disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra en el minuto 65, en lo que fue su estreno goleador con el Milan.El Monza no quiso quedarse atrás en la tarde de goles bonitos y firmó el suyo por medio de Ranocchia, que rubricó un extraordinario lanzamiento de falta y puso el 3-1 en el marcador, dando pie a los mejores momentos de un Monza que pudo acortar distancias pero que no estuvo acertado de cara al gol. Se aprevechó el Milan con espacios y con el fallo defensivo de Antov, que hizo posible la conexión Theo-Leao para que el luso cerrara la goleada con un golpeo franco desde dentro del área, con todo a favor tras el pase del lateral galo.El conjunto milanista se llevó el 'Derbi de Berlusconi' y suma cuatro victorias consecutivas gracias, en gran medida, a la actuación de Brahim Díaz, que les coloca segundos en la tabla a falta de lo que haga el Atalanta contra el Lazio. El Monza, por su parte, se mantiene decimocuarto con 10 puntos.

-- Ficha técnica:

4 - Milan: Tatarusanu; Dest (Kalulu, m.46), Kjaer (Gabbia, m.60), Tomori, Theo; Bennacer, Pobega; Messias, Brahim Díaz (De Ketelaere, m.53), Rebic (Leao, m.60); Origi (Vranckx, m.78)).1 - Monza: Di Gregorio; Antov, Pablo Marì, Caldirola (Carboni, m.55); Ciurria, Barberis (Ranocchia, m.46), Sensi (Bondo, m.66), Carlos Augusto; Pessina, Caprari (Gytkjaer, m.67); Mota (Petagna, m.55)Goles: 1-0, m.16: Brahim; 2-0, m.41: Brahim; 3-0, m. 65: Origi; 3-1, m.70: Ranocchia; 4-1, m.84: LeaoÁrbitro: L. Marinelli. Mostró tarjeta amarilla a Origi (m.31) por parte del Milan; y a Bondo (m.72) por parte del Monza.Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Serie A, disputado en el estadio de San Siro (Milán).