Brandon Thomas: "Fue un penalti clarísimo, no me explico cómo no lo pita tampoco el VAR"

Brandon Thomas vivió en dos semanas consecutivas situaciones contrapuestas. En Amorebieta forzó un penalti que, en honor a la verdad, pareció riguroso aunque el VAR no lo corrigiera. Este sábado sufrió en La Rosaleda un agarrón bastante claro que no fue sancionado con pena máxima. Objetivamente, pareció bastante más clara esta pena máxima que la de Lezama. Pero los designios arbitrales son inescrutables.

"Me sorprendió mucho que no interviniera el VAR, es un penalti clarísimo, nos vamos sin tres puntos que merecíamos. Es una jugada tan clara y obvia que no me explico cómo no pudo pitar el penalti. Es más, le repetí varias veces al árbitro que me agarra y revisara el VAR y al final me dice que es insuficiente. Si es insuficiente eso, pues apaga y vámonos. Era una oportunidad para ponerse arriba en el marcador y coger los tres puntos", decía tras el partido el mallorquín sobre el agarrón sufrido por parte de Pascanu al poco de iniciarse la segunda mitad.

"Todos queríamos ganar en casa tras ganar fuera. Lo merecimos, hicimos un gran trabajo aunque en los metros finales nos faltara esa calidad y eso nos privó de un triunfo que peleamos. Hay que valorar la portería a cero, que es importantísimo, y el sumar también. Pero nos vamos con un sabor amargo de no llevarnos los tres puntos", afirmaba Thomas valorando el partido realizado.

"Al principio nos estaban moviendo de un lado a otro. Y al final yo tengo el ímpetu ese de ir a presionar, pero a veces no tengo que ir yo solo porque nos marean. Lo hablé con el mister, hemos corregido e hicimos un buen trabajo tras los primeros 20 minutos", contextualizaba el balear sobre cómo se desarrolló el partido: "Estamos siendo más atrevidos cuando tenemos la pelota generamos bastante más cosas y es lo que se trata esto. Antes nos costaba un poco. Empezamos bien la temporada, después llegó el bajó y ahora estamos bien haciendo buenas cosas, trabajando día a día y pillando los conceptos de Natxo. La victoria ante el Amorebieta fuera de casa fue muy importante. Las victorias siempre ayudan y tengo muchas ganas de poder dar la alegría a la afición. Nos vamos con un sabor amargo. Es el camino a seguir, estamos trabajando bien".