Brandon Thomas: "Todo lo que podían quitar en contra nuestro lo han pitado, ha sido injusto"

Brandon Thomas fue el autor del gol del Málaga que abría a los cuatro minutos el marcador, como el día del Valladolid. El mallorquín marcó un golazo en una jugada personal, pero no valió para sumar. El mallorquín mostraba su descontento al final del encuentro en las cámaras de Movistar.

"Fuimos mejores que el líder 30 minutos, nos ha condicionado mucho la expulsión de Escassi, ha sido una hora con un jugador menos. Todo lo que podían quitar en contra nuestro han pitado, ha sido injusto. No te puedo decir sobre la expulsión, no la vi repetida, pero en el campo me dio la impresión de que el otro central llegaba. Nos ha perjudicado. Estamos en la línea, nos vamos a salvar seguro, competiremos 100%", decía el delantero: "El penalti de Aleix me dijeron que no era, ya lo veremos en la tele, pero varios me dijeron que no".

"Ante todo un Eibar que va líder hemos plantado cara, hemos intentado y hemos podido empatar incluso más. Merecíamos más. Tenemos que quedarnos con esto, vamos a conseguirlo 100%", sentenciaba.