Burgos CF: cinco fichajes y una plantilla consolidada

El Málaga CF visitará este domingo El Plantío para el debut liguero en Liga SmartBank esta temporada 22/23. Lo hará ante un Burgos con muchas similitudes al que ya se enfrentó el cuadro blanquiazul el pasado curso. Sigue Julián Calero al frente del banquillo, un técnico que conoce de sobra la casa y lo que tiene entre manos. Tiene una plantilla muy consolidada, con algunas bajas y tan sólo cinco caras nuevas.

El ex blanquiazul Dani Barrio, Borja González (Rayo Mahadahonda), Álex Bermejo (Tenerife), la cesión de Juan Artola y Miguel Atienza. Cabe destacar que éste último, pese a llevar ya un mes en el club, no está aún inscrito ante LaLiga a diferencia del resto de incorporaciones, por lo que por el momento no podría estar a las órdenes de Calero el domingo.