Bustinza: "Hacen 14 faltas en la primera mitad y no ven amarilla; la diferencia de criterio confunde"

Unai Bustinza valoró tras el partido su expulsión y cómo fue un duelo que acabó con la derrota del Málaga en Tenerife. "En una acción puntual se han adelantado en la primera parte. Después del golpe recibido hemos tenido unos minutos de descontrol, pero hemos vuelto al partido y así ha venido el gol de Alex. En la segunda parte teníamos el control del juego, estábamos haciendo más. Mis dos acciones en ese periodo corto de tiempo es lo que más influye en el partido", admitía el zaguero vasco: "Tendré que hacer autocrítica, valorar lo que está en mi mano para que no se vuelva a repetir. Después de valorar la primera parte, en la que hemos recibido 14 faltas y el contrario no ha salido amonestado, consideras que el baremo está estipulado en un sitio que después ves que no. La diferencia de criterio es así, confunde a los jugadores. Tengo que hacer una autocrítica, de todas formas".