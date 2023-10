El CD Barakaldo, contento con el Málaga

Joseba Núñez, director deportivo del CD Barakaldo, habló acerca del emparejamiento copero contra el Málaga CF en una entrevista en SER Deportivos Málaga: “Contentos, es un rival histórico. La verdad es que para nosotros es una ilusión aunque también somos un conjunto histórico. Queríamos un rival bonito para que la gente venga al campo, el Málaga es atrayente. La gente está contenta de ver un partido bonito y un club que viene del fútbol profesional. Hace poco lo veíamos jugando en San Mamés y ahora viene a Lasesarre. Venimos de batir un récord de 44 partidos sin perder. En esta temporada llevamos siete partidos invictos, pero nada tiene que ver con el Málaga, que está diseñado para volver pronto al fútbol profesional".

Del ambiente que espera en un campo para casi 8.000 personas, confesó: "Suelen venir unas 800 o 1.000 personas, no sé si lo llenaremos pero somos una ciudad de más de 100.000 habitantes, a diez minutos de Bilbao. Es un campo de césped natural, campo grande, con las medidas de San Mamés. Hemos tenido problemas por el calor en Vizcaya, pero en estos días están mejorando mucho. Nosotros jugamos en casa y vamos a intentarlo, a ser serios. Solemos ser ambiciosos, valientes, a querer ganar, no a protegernos. En su día estuvimos 30 años o más en Segunda División. También quiero animar a venir a la afición de Málaga, es un viaje bonito, que vengan a disfrutar".

Relación con el Athletic

"Somos convenidos del Athletic. Tenemos dos cedidos de ellos y otros que han pasado por la cantera. El entrenador y yo estuvimos en Lezama entrenando. Hay jugadores como Larrubia y Roberto a los que nos enfrentamos en la Copa del Rey juvenil".

Del Málaga CF

"He visto resúmenes y poco más, seguimos más el otro grupo que están los equipos de la zona. Al final no das abastos. Junto con el Castellón, es el equipo más fuerte. Con la plantilla que tiene… rotará algún jugador, como nosotros supongo que haremos. Todos los entrenadores no harán un equipo B pero seguro que 4 ó 5 cambios".