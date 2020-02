Caden McLoughlin, la perla irlandesa de la Academia del Málaga

Más información Rowley y Sampalo, citados con sus países

Es cada vez más frecuente que en la Academia del Málaga aparezcan jugadores con padres británicos o irlandeses. Son muchos los que habitan en la Costa del Sol. Caden McLoughlin es el último que asoma la cabeza. Ya hubo algún internacional irlandés en categorías inferiores con anterioridad, caso del hoy jugador del filial Marcus Rowley,.

Caden McLoughlin, nacido en 2005, juega en el San Félix cadete, club vinculado al Málaga. Es su cuarta temporada bajo contrato con el club de Martiricos, que lo reclutó en edad alevín desde Estepona. Es un potente atacante jugador de banda, con gran velocidad al espacio. Su madre es irlandesa y ello propició que le reclutara la selección verde para la selección sub 15, con la que estuvo jugando recientemente un torneo en Murcia contra España, Países Bajos y República Checa. Marcó el único gol del equipo en el torneo.

"Jugué para el equipo de mi ciudad, el Esteponense, desde los siete años. Allí estuve cuatro temporadas, marqué muchos goles cada año y con 10 años me llamó el Málaga. Estuve una temporada entrenando con ellos dos veces a la semana y jugando con mi equipo. Después, en 2016 firmé con el Málaga. El primer año no jugué muchos minutos, pero fue una buena experiencia. En el segundo tuve una lesión que me tuvo tres-cuatro meses parado. Las dos últimas temporadas con el Málaga sí han sido muy buenas. He marcado goles, he dado asistencias, estoy muy contento", dice en una entrevista en la web de la Federación irlandesa el joven malaguista.

"Puedo jugar por todo el frente del ataque. En el centro, por izquierda o por derecha. En Málaga juego por izquierda o por derecha y aquí en la selección de Irlanda lo hago por el centro", explica McLoughlin sobre su posición en el campo, al tiempo que explica quiénes son sus referentes: "Me gustan muchísimo dos jugadores: Neymar y Drogba. Soy fan del Chelsea, así que Drogba siempre me encantó. Y mi estilo de juego es parecido a Neymar: rapidez, dribbling..."

Recuertda McLoughlin el instante en el que conoció su primera llamada con Irlanda: "Fue un gran momento, inesperado, empecé a gritar... Me lo dijo mi madre y me puse muy contento. Es un orgullo representar el país de mi mamá. Estoy contento porque mi trabajo va saliendo y se reconoce. Siento Irlanda como mi país y es un orgullo. Tengas 12 o 14 años, representar a tu país es lo máximo", decía el malaguista, que habla de sus dos mejores momentos con la selección: "Le metí un hattrick a Luxemburgo en mi primer partido con Irlanda y le marqué un gol a Inglaterra, siendo capitán, en una victoria 3-1. Nunca lo olvidaré".