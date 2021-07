Calidad antes que cantidad para el resto de fichajes del Málaga CF

El Málaga sabe lo que quiere para rematar la plantilla. Prefiere medir los fichajes, apostar por la calidad antes que por la cantidad. Hay consenso en todo lo que se está haciendo en esta ventana veraniega, pero todavía faltan algunas incorporaciones y el entrenador blanquiazul confirma que con ellos se pretende dar “un salto de calidad”. La paciencia será clave para aguantar hasta el final, puesto que con total seguridad la plantilla no estará cerrada cuando llegue la primera jornada liguera.

“Necesitamos reforzar la parcela ofensiva. En ello estamos. En las otras líneas vamos a priorizar calidad a cantidad. También priorizar qué jugadores vienen por debajo y cuáles están más cerca de poder ayudarnos y tener una continuidad con nosotros. No nos marcamos ningún número, simplemente que sea gente que nos venga a aportar, que nos dé ese plus, ese salto de calidad que queremos. Veremos cuál es el tope salarial también”, sostuvo el técnico en una entrevista en SER Deportivos Málaga.

Para cuando llegue el debut liguero ante el Mirandés, el entrenador sabe que no tendrá su rotación completa: “La plantilla no va a estar cerrada antes de que empiece la liga, con seguridad digo que no. Todo va lento y nosotros tenemos que dar pasos cortitos pero muy firmes por las urgencias económicas que tenemos. No podemos volvernos locos. Tenemos que ir poco a poco y sabemos que hasta final de mercado va a haber cosas que no podemos solucionar”.

El presupuesto y el límite salarial está aún por determinar con exactitud, pero eso no frena a los componentes del Málaga. “Lo que se puede hacer es trabajar como estamos trabajando, honestamente, con dedicación, muchas horas. Tratando de hacerlo todo y muy de la mano con la dirección deportiva y la secretaría técnica. Y tomando decisiones. Sí es cierto que vamos muy limitados en el aspecto económico y afecta al potencial de la plantilla que se puede tener, pero estamos muy contentos con la gente que ha llegado y estamos convencidos de que los jugadores que están por venir nos van a aportar y van a ser importantes”, dijo José Alberto.

Tampoco se mojó a la hora de decir de cuántos componentes quiere que conste su plantilla: “No nos marcamos ningún número. Tenemos claro las posiciones que necesitamos reforzar. También queremos ver a los chicos de cantera competir en estos partidos de pretemporada para tener información y una referencia para la toma de decisiones, ver qué jugadores se aproximan más a lo que nosotros queremos. Pero no nos marcamos número de incorporaciones ni de plantilla, aquí tenemos un buen filial del que podemos echar mano en cualquier momento”.

Cuando se le preguntó por su papel en el tema de fichajes, abogó por la comunicación absoluta: “No entiendo otra manera de trabajar que no fuese coordinada o conjunta. Si Manolo fuese por un lado y yo por otro, estaríamos equivocados. Todo lo que hacemos es dando pasos firmes y convencidos de lo que estamos haciendo todas las partes. Somos gente de corazón y que nos decimos las cosas a la cara, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Dentro de las posibilidades que tengamos, vamos a intentar tomar las mejores decisiones para poner al Málaga lo más alto posible”.

Eso sí, no engaña a nadie cuando habla de objetivos: “Por historia es un club de Primera pero por presupuesto vamos a ser de los pequeños, muy lejos de otros equipos. Lo que pasa es que esta categoría entiende poco de presupuestos, entiende de hacer bien las cosas. Hasta el día de hoy estamos haciendo bien las cosas y nos vamos a dejar el alma en construir un equipo sólido, solvente y que la afición se pueda identificar y disfrutar con nosotros”.

Recientemente se ha vinculado a dos exjugadores del Málaga de calado, Portillo y Amrabat. José Alberto López dio pocas pistas: “De lo que me ha hablado no voy a comentar nada, me gusta que las cosas se hablen dentro. Son dos jugadores que están en el mercado pero sólo hablo de los jugadores que pertenezcan al Málaga, de eso lo que queráis”.