Camacho cree en el Málaga: "Es complicado, pero hay que soñar"

Ignacio Camacho, capitán y futbolista emblemático de la mejor era del Málaga y en el posterior aterrizaje en la realidad, se retiró del fútbol machacado por las lesiones. Ahora es comentarista en Movistar. Tras poner fin empezó a trabajar en el Wolfsburgo, donde acabó su carrera, pero se ha instalado en España de nuevo. Y en "La casa del fútbol" se refirió a varios aspectos relacionados con el club blanquiazul.

"Es un año no fácil, ha habido muchos cambios de jugadores y en la directiva. Yo me alegro por los trabajadores y la afición. Están dando pasitos para salvarse, que este año era el objetivo, vamos a ver si puede llegar a dar la sorpresa. Es complicado, pero hay que soñar", valoraba sobre la situación del Málaga, elogiando el compromiso de los jugadores y técnicos. No quedan jugadores de su etapa, apenas coincidió con Luis Muñoz cuando el canterano debutaba a las órdenes de Míchel, pero el maño sigue teniendo mucho cariño al club en el que más tiempo estuvo como profesional.

Preguntado por Pellegrini y su labor en el Betis, Camacho se iba a la etapa que ambos compartieron en La Rosaleda: "Él vivió en Málaga tres épocas diferentes. Llegamos y teníamos 15 puntos en la primera vuelta, casi para descender, y nos salvamos. El año siguiente nos metemos en Champions y el último es en el que se llega a esa cima, lo mejor de la historia en Málaga, que será recordado para siempre, la época de Champions y los cuartos de Dortmund. Es un entrenador que necesita tener un estilo de jugadores para que él transmita esa idea y el equipo juegue a lo que él quiera. El Beits, el Málaga, el Villareal... Es un estilo muy definido y saca rendimiento". Precisamente, Pellegrini se refería a un detalle táctico que ya había usado en Málaga y que rescató en el partido ante el Atlético, colocando a Joaquín por el centro. "Joaquín ya jugaba de media punta conmigo en Málaga y lo sabe hacer perfectamente bien, con un poquito de precisión en el último pase hubiéramos hecho más daño", decía el técnico chileno.

También recordaba Camacho la etapa de Javi Gracia. El Valencia empató ante la Real con una jugada de estrategia y el ex malaguista rememoraba que "trabajaba la estrategia de manera increíble, es normal que sus equipos marquen mucho por ahí. Podía llegar una semana y te metía cinco jugadas nuevas distintas", afirmaba Camacho, que de alguna manera veía reflejado en el Granada lo que vivió en Málaga: "Este año es muy bonito, puedes estar jugando en Europa, pero todo van bien y ganas mucho también en Liga, el jugar y que las cosas te salgan...".