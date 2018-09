"Caminero me dijo en persona: 'Tranquilo, que esto está hecho"

Jesús Gámez Duarte (Fuengirola, Málaga, 10/4/1985) llegó siendo un crío a La Rosaleda y se marchó casi una vida, muchos llantos y éxitos después a regañadientes. Eso le permitió vivir dos experiencias profesionales y vitales de las que no se arrepiente pero que nunca fueron el Málaga. A sus 33 años pensó que tenía que devolver algo de lo que Martiricos le dio un día, dar sus últimas carreras por la banda tratando de devolver al club de sus amores a la categoría que merece. Y todo estaba dispuesto para ello. De ser el primer fichaje sobre el papel, el primer jugador con el que Caminero llegó a un preacuerdo, a verse dejado a su suerte. Aun así, eso no merma su cariño y su firme deseo y convicción de poder ver al conjunto blanquiazul de nuevo en Primera. Ya sea en el campo o en la grada.

-¿Por qué no está en el Málaga?

Me ha faltado al respeto, puse todas las facilidades; también falta a su palabra y yo me siento engañadoEste club me lo ha dado todo, lo único que deseo es que regrese a Primera; llevaré esta camiseta dentro o fueraMuñiz es una garantía, conoce la Segunda a la perfección; a mí me sacó mi máximo rendimiento

-Esa pregunta va destinada a otro, que se llama José Luis Pérez Caminero. No sé cómo definirlo, no sé si es falta de respeto... Yo he dado mucho por este club, me puse a su disposición este verano. Y hay pruebas. Pero a día de hoy todavía no tengo una respuesta. Creo que, después de haberle dado prioridad absoluta, me merecía, al menos, una respuesta.

-Pero cuente cómo fue todo el proceso desde que se ponen en contacto hasta el día de hoy.

-La cuestión es que yo le doy orden a mi agente de que dé prioridad absoluta al Málaga. Sí o sí. Que se olvide de todo lo demás. Y ahí comienzan ellos a negociar. Tengo papeles y mails de preacuerdos, que además los van cambiando conforme van pasando las semanas.

-¿Cómo que se los iban cambiando?

-Me fueron reduciendo el sueldo, van cambiando condiciones... Ponen un poco en duda mi estado físico y entonces yo me pongo a disposición del club para que me hagan reconocimientos médicos, entrenamientos privados, todo tipo de cláusula en el contrato... doy todas las facilidades posibles para que se hiciera. Esa era mi tranquilidad. Yo contrato a un entrenador privado para estar lo mejor posible cuando llegase y van pasando las semanas, veo que no se termina de producir el fichaje y que incorporan a gente. El razonamiento que yo le daba es que yo veía que había otros puestos que eran más prioritarios que el mío dentro de una planificación. Un delantero, un mediocentro, un extremo... ¿Qué pasa? Que después empezaron las excusas. Primero que tenía que salir Rosales. Y Rosales sale. Luego, que tienen cuatro fichajes pendientes de ser inscritos y están firmados. Lo entendí y esperé a que se cerrase el mercado. Entonces, cuando eso ocurre quedan tres fichas libres y aproximadamente un millón de euros para el salario de esos jugadores. Yo entro en esos baremos. Muchas preguntas, muchas excusas, muchas cuestiones en el aire... pero hasta el día de hoy no sé nada.

-¿Esto se lo cuenta su agente?

-No sólo ha sido con mi agente. Yo he estado sentado delante del señor Caminero. Él mismo me prometió que cuando se cumplieran estos requisitos... incluso en aquella comida volvió a bajarme el sueldo. Y seguí sin poner ninguna queja.

-¿Cuántas veces le reducen el sueldo durante las negociaciones?

-Tres veces. Esperé por Rosales, por el tope salarial, por las fichas... Y me he seguido preparando en campos de fútbol y gimnasios. Era evidente que me faltaría ritmo de juego, pero iba a llegar en las mejores condiciones para ponerme a tope lo antes posible. Caminero falta a su palabra, falta a la verdad. Y yo me siento engañado, porque además dejo marcharse otras ofertas que había encima de la mesa porque le dije claramente a mi representante cuál era mi prioridad y el director deportivo del Málaga delante de mí diciendo: "Tranquilo que esto está hecho". ¿Tú qué más vas a pensar? Tú te preparas para cuando llegue ese momento. Que haya personas que han impedido que esto se haga... seguro. ¿Cuáles son los porqués? No lo sé. Si es por el estado físico, han tenido tres meses para comprobar que yo estaba bien. Porque desde que llego de Newcastle me pongo a disposición del que sea para hacer pruebas médicas, reconocimientos y todo tipo de entrenamiento. Si en algún momento alguien me hubiese echado para atrás, pues yo ya lo sé. Que alguien no quiere que yo entre, pues que se me diga de primera hora. Yo creo que me gané un respeto como para que se fuese sincero conmigo.

-Es muy fuerte esto que está contando...

-Pero es la verdad.

-¿Qué otras ofertas tenía además de la del Málaga?

-En España tuve varias en Primera y en Segunda y también de un equipo turco. Pero que no entré en detalles con mi representante. Él me llamaba para esto y yo no quería saber nada. Mi misión era estar aquí, yo quería estar en el Málaga sí o sí. No volví a escuchar otros planes y ahora me encuentro con un mercado cerrado. Que yo puede firmar por cualquier equipo y en cualquier momento, pero ahora están todos cerrados. Podemos decir que Caminero me ha dejado tirado. ¿Qué ofertas? Ofertas en firme de Segunda y también interés de varios de Primera, pero cuando les cierras las puertas, pues los equipos buscan otra salida. -¿Y qué salidas busca ahora Jesús Gámez?

-Voy a seguir entrenando al ritmo necesario para poder estar disponible en cualquier momento. Si algún equipo necesita ahora algo, lo estudiaré. Si no, a esperar al mercado de invierno. Ya no voy a cerrar más puertas. Eso lo hice para entrar aquí. Viendo que aquí no se me ha tratado como creo que me gané durante muchos años... Y no estoy apuntando al club, no puedo apuntar al club. El Málaga me lo ha dado todo a nivel deportivo y personal. Esto es algo individual, de una persona. Esto suele suceder cuando no hay gente de toda la vida dentro, los que saben valorar lo que ha hecho uno u otro. ¿Qué quieres que le diga? Quitando lo personal, yo lo que deseo es que el Málaga suba a Primera.

-¿Por qué tenía tantas ganas de volver al Málaga?

-Porque para mí es especial. Aquí me formé como persona y como futbolista. Tengo muchos amigos dentro, me duele la situación a la que se ha llegado y me veía con fuerzas y ganas de poder volver a hacer lo que hice unos años atrás, ayudar al Málaga a volver a Primera División. Esa era mi misión por encima de todo. Ahora lo que me queda es animarlo. Y si es en La Rosaleda en la grada, pues estaré como un aficionado más. Porque aparte de todo esto, siempre seré malagueño y malaguista.

-¿Qué sensaciones le transmitían los aficionados en estos meses?

-Aprovecho para darle mil gracias a la afición. Siempre me sentí querido cuando estaba en el equipo y ahora en este tiempo me han dado unas muestras de cariño impresionantes, mucha fuerza para seguir cuando otros no creían. El malaguismo se ha volcado conmigo, me lo han demostrado tanto en la calle como en las redes sociales y siempre estaré mil veces agradecido. No tengo otras palabras posibles para ellos.

-Cuando salió del Málaga hacia el Atlético de Madrid, mucha gente no lo entendió. Y hoy aún no lo entienden. ¿Cómo lo ve después de tantos años?

-No fue una decisión fácil. Pero creo que estuvo vinculada a un año muy difícil, con nuestro entrenador que entonces era Schuster. La directiva tampoco sabía llevar aquello muy bien, temas de impagos, muchas mentiras a los jugadores... Llegó un momento en el que iba a ser perjudicial para todos, salió esta oferta que era una buena oportunidad a nivel profesional, estar en un club como el Atlético de Madrid, al que siempre agradeceré también el trato en esos dos años. Sé que mucha gente no lo entiende, pero insisto en que no fue por tema económico, fue algo deportivo. Pero si llegué al Atleti, fue por el Málaga, por lo que me dio y me dejó crecer. Necesitaba vivir otras experiencias. Después tuve la ocasión de vivir lo que es la Premier. Ambas etapas, tanto en lo profesional como en lo personal, me sirven para la vida. -Cuando se marcha, al frente del Málaga estaban Casado, Novo y Husillos, que le dijeron que no podían asumir su sueldo.

-Sí, y es la misma historia que Samu Castillejo, Samu García, Juanmi... Era gente que quería hacerte ver que lo mejor para el club es que salieras del Málaga. Y da pena que esto suceda, sobre todo, con los jugadores de Málaga. Está claro que después de la Champions la realidad era que algunas fichas no se podían asumir. Pero lo nuestro... si tú apuestas por la gente de Málaga, tú tienes unos valores asegurados dentro del vestuario que les puedes transmitir a la gente de fuera, que sepa dónde está jugando. Pero era una política que llevaban ellos y después de mí salieron otros cuantos más. Y además a mí me costó dinero la salida del Málaga. Encima de que te dicen que no pueden pagarte y tienes que irte, debes perdonar cierta cantidad para poder jugar en otro sitio y que por eso tienes que darles las gracias.

-Los dos años en Newcastle sí fueron complicados.

-Sí, se me complica el tema al principio con una lesión, después me rompí la clavícula. Me costó mucho entrar. A nivel familiar la experiencia fue muy buena. A nivel deportivo, la afición y los compañeros, sensacionales, pero el entrenador no supo entender las situaciones que sucedieron y además el trato no fue el idóneo -habla de Rafa Benítez-. Es una persona de la que no me gusta hablar porque no me aportó nada en estos dos años y no tengo nada que decir de él.

-Es curioso, no hay muchos futbolistas que hablen bien de Benítez a posteriori.

-Y los que quedan. Cuando alguien es tan egoísta y quiere entender de todo... No sabe leer las situaciones y entender que las cosas no son siempre iguales. No puedes desconfiar de todo el mundo. Yo le demostré mi profesionalidad. El tiempo me dio la razón, yo tenía una lesión, no estaba engañando a nadie en absoluto. Él quería asumir unos conocimientos que no tenía. Los fisios y los servicios médicos del Newcastle sí supieron entender la situación. El rastro que va dejando es que no se puede hablar ni discutir con él porque siempre quiere tener razón. Normal que no se hable bien de él. Yo no tengo más que decir.

-¿En qué se diferencian el Jesús Gámez que se fue y el que ha llegado?

-Al final un jugador, cuando van pasando los años, va ganando en experiencia, en saber estar. Eso es lo más importante que hay en la vida. No sólo en lo deportivo. Si tienes tu vida bien encaminada y estable, todo se te pone de cara para poder seguir jugando y disfrutando. -¿Y cómo ve al nuevo Málaga?

-Me recuerda un poco al año en que ascendimos. Creo que tiene buenos jugadores. Todos sabemos que es una liga súper dura, súper larga. El entrenador sabe dónde está jugando, es especialista en subir a equipos y ojalá pueda mantener la dinámica que lleva y subir a Primera.

-¿Le ha sorprendido alguien?

-Creo que el cambio de chip de Ontiveros. Está siendo importante. Y después me alegro de incorporaciones como la de Dani Pacheco. Creo que es necesario que haya gente de Málaga, que sienta esto y le duela. Gente que transmita lo importante que es y lo que conlleva vestir esta camiseta, qué ciudad es y dónde debe estar.

-¿Le ve alguna carencia al equipo?

-Es pronto para decirlo. No hay rivales fáciles en Segunda, pero Las Palmas fue el primer rival a su altura. Me gustaría ver cómo responde el equipo contra rivales más directos sobre el papel. Hay buen grupo pero todavía no ha llegado la hora de la verdad.

-La mayor garantía del proyecto es Muñiz.

-Sí, conoce perfectamente la Segunda, cómo llevar el grupo, sacar el máximo rendimiento a los jugadores y, partiendo de ahí, esperemos que esté toda la temporada luchando por esos puestos.

-Fue un entrenador clave, el que terminó de darle continuidad en el primer equipo.

-Claro, porque yo salía de un filial y llegué al primer equipo en unas circunstancias difíciles [en la temporada 2005/06, en la que el Málaga bajó]. Era fundamental que llegase alguien que limpiara las cabezas, que es lo que ha hecho este año con varios jugadores. Me sacó el máximo rendimiento en aquellos años. Y llevó al Málaga a lo más alto, acertando además en todos los fichajes que hizo y en el grupo que creó.

-¿Y qué le está pareciendo Cifu, una de las revelaciones de este inicio?

-Nadie apostaba por él en un principio y tenía el cartel de salida. Ha sido inteligente, ha seguido trabajando, ha sido muy profesional y ha aprovechado su oportunidad.

-¿Y qué opina de los chicos de la cantera?

-Es fundamental. Tenemos una cantera impresionante de la que no paran de salir jugadores. Espero que, como se hizo conmigo, que se apostó por mí y estuve muchísimos años en el primer equipo. Y que no pase como con los Samus y Juanmi, que de repente salen y al poco se van y no disfrutan de lo que es vestir esta camiseta y llevarla a lo más grande. Me alegro por Harper y todos los que están saliendo con ese hambre y esas ganas de triunfar. Y que sigan saliendo más.

-¿Cree que volverá a vestir la camiseta del Málaga?

-El mundo del fútbol da muchas vueltas. Yo voy a seguir entrenando y esperando una oportunidad que, si es convincente, la tomaré. Pero esto, repito, da muchas vueltas. Ojalá... Ponérmela me la pondré, porque me la voy a comprar para mí y para mi niño para animar al equipo. Si no es como jugador, será como aficionado.