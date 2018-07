Caminero pide calma ante un mercado parado

José Luis Pérez Caminero se agarró al comodín de "Hoy es la presentación de Boulahroud" para evitar hablar de otros asuntos relacionados con la planificación. A pesar de ello, lanzó un mensaje escueto acerca de cómo está ahora mismo el mercado para responder una pregunta sobre cuándo llegarán los fichajes al Málaga: "Ya veis el mercado cómo está, hay poco movimiento. Casi todos estamos esperando a lo que ocurra en Primera División. Pedimos paciencia. Vamos a hacer lo imposible para competir en una Liga tan fuerte como va a ser la de este año". El Málaga está pendiente de las posibles salidas para poder acometer nuevas incorporaciones. En el club no quieren cerrar algunos fichajes que tienen muy avanzados hasta que no salgan jugadores con los que no se cuenta.

Por otro lado, parece que hay avances con respecto a la cantera. Según publicó ayer el diario AS, el club de Martiricos está muy cerca de firmar a Rafa Gil como nuevo coordinador de La Academia, puesto que está huérfano desde la salida de Antonio Tapia. Gil regresaría al club en donde fue entrenador del filial además de ocupar el banquillo del primer equipo entre la salida de Jesualdo Ferreira y la llegada de Pellegrini.