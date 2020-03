Capote, la promesa que se quedó sin fútbol y ahora trabaja en el Málaga

El Málaga sigue dándose a conocer en este tiempo de cuarentena por el coronavirus COVID-19 y ha publicado una entrevista al ex jugador del fútbol y actual miembro de la secretaría técnica del Málaga, Francisco Capote. “Sé que puedo ser un desconocido aquí en Málaga para gran parte de la gente porque me fui muy pequeño. Con 13 años. Desde el equipo en el que jugaba con la selección malagueña y andaluza, en el barrio de El Palo, se fijaron en mi, me fichó el Real Madrid, tuve esa suerte y allí estuve hasta los 20 años. Fue una gran experiencia a nivel futbolístico y profesional", explica Capote en los medios malaguistas y añade: "Me acuerdo de la época de juvenil con Carvajal. Había muy buen equipo. Coincidí con Pacheco portero del Alavés, el propio Carvajal, Álex Fernández del Cádiz, Sarabia, Lucas Vázquez, Morata, Óscar Plano del Valladolid, Sobrino y Rodrigo del Valencia, Fran Sol que ahora está en el Dinamo de Kiev. Igual me olvido alguno más. alguna vez hablo con ellos, o cuando coincidimos nos alegramos mucho. Fue parte de nuestra infancia, y súper feliz. El otro día nos enviamos una orla del colegio con Pacheco, con Sarabia hablé para pedirle el contacto de un jugador, y con otros que no llegaron a ser jugadores como Ignacio Boto que es malagueño y fisio de nuestra cantera·.

Pero la prometedora carrera como lateral derecho del malagueño se vio truncada en una sesión de entrenamiento: "Por buena o mala suerte existe un antes y un después. En el fútbol y en mi vida. Esto me sucedió en un entrenamiento, tenía 20 años, al principio del entrenamiento. En un rondito. Y bueno, me desplomé y tuve una parada cardiorrespiratoria. Estuve dos días en coma y dos o tres semanas en el hospital. Es el mismo caso de Larrea con peor suerte de Antonio Puerta, Dani Jarque y muchos más… desgraciadamente. Tuve que retirarme. Perdí el fútbol, pero afortunadamente gané la vida”.

Desde entonces, Capote tiene un desfibiladro y aunque hace vida normal debe de tener cuidado con la práctica deportiva. Ahora, es uno de los ojeadores del Málaga: "Entré en el club hace tres años como ojeador en la dirección deportiva con Mario Husillos cuando él llegó de Olimpiacos. Duró poco eso, a los pocos meses vino Caminero y continué con él y ahora con Manolo. Me siento muy bien en la familia malaguista. ¡Cómo me voy a sentir! Para mí es un orgullo, soy malagueño. Mi padre me traía a La Rosaleda de pequeño. Sé lo que significa el club y trabajo con ese sentimiento de pertenencia. Y en estos momentos delicados más que nunca. Es un reto personal ayudar al club, me lo tomo así”.

El ojeador explicó su parecer sobre la última ratificación de Manolo Gaspar como director deportivo y el momento del mercado en el que está el fútbol: "“Ya casi adentrados en abril se va oliendo el mercado de verano. Ya pasamos de la etapa de volumen a la definición, de la cantidad a la calidad. Pasamos de ver muchos partidos a concretar analizando a los jugadores destacados. Esos informes ya empiezan a ser definitivos. La ratificación de Manolo no nos cambia mucho, porque el trabajo sigue siendo el mismo. Sí que sentimos una alegría personal por él, por Manolo. Porque reconozcan su trabajo y su valía. Manolo no es nuestro jefe, no es sólo el director deportivo, es mucho más. Le sentimos como nuestro líder. Es lo que nos demuestra. Somos un grupo muy unido en la dirección deportiva, somos un equipo con mucha confianza".

Herramientas de 'scouting' y ligas

Además, Capote, entró en detalles sobre las principales herramientas de las que se sirve un sistema tan complejo de búsqueda de jugadores como el que tiene la secretaría técnica de los malaguistas, cuyo centro de operaciones se llama La Cueva: "Las herramientas que utilizamos son Wyscout, dónde podemos ver los partidos de cientos de países además de todo tipo de acciones individuales de cualquier jugador. De vídeo usamos Footers, donde podemos ver todos los partidos de Segunda B. Los informes de esos partidos los guardamos en Scout 7 que es otra herramienta que esta nos ayuda a en cualquier momento ver todos los comentarios e informes que hacemos de todos los jugadores que vamos viendo de todas las temporadas anteriores. No solo de esta. Guardamos mucha información que en cualquier momento nos puede ser útil. Eso es lo esencial. También usamos otra herramienta de 'big data' que se llama ProFootballDB de nuestros paisanos y amigos de Bessocer. En esta herramienta vemos datos y estadísticas. Nos ayuda a llegar donde nuestros ojos a veces no llegan. Hay que saber usar esa herramienta, saber filtrar lo que es válido, lo que es trascendente en el juego y no sólo un número. El 'big data' nos aporta pero nuestro lema en La Cueva es “creer en lo que vemos”, y esa frase la tenemos escrita en la pizarra de La Cueva”.

El ojeador blanquiazul también confirmó los problemas en la búsqueda de efectivos que está teniendo el equipo de Martiricos: "“Respecto a nuestro mercado, en cuanto a las restricciones de LaLiga y la circunstancia del club es muy completo y reducido. Sería muy difícil explicar por aquí todas las restricciones o limitaciones que tenemos. Esto nos condiciona mucho. A veces vamos más buscando lo que podemos, que lo que queremos. Pero en relación a los merados nuestra Segunda División es nuestro mercado de referencia. Junto con los cuatro grupos de Segunda B, que son cuatro ligas, 80 equipos. Y miramos situaciones de otros países, jugadores que acaban contrato, con pocos minutos pero que hayan rendido bien en alguna ocasión, jugadores españoles en otros países e incluso jugadores malaguistas que estén fuera. Estamos atentos a todo”.