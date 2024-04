Catanha, el desafío envenenado del Vélez y las decepciones con el Málaga CF

El histórico delantero del Málaga CF Henrique Guedes Catanha está ahora en un embolado complicado con el Vélez, del que se ha convertido en entrenador en una situación institucional bastante complicada, con impagos y marcha de jugadores. A siete puntos de la salvación en Segunda RFEF, el que fuera internacional español explicaba en Minuto 91 de 7TV que "son etapas de nuestra vida que tenemos que afrontar, tengo este desafío por delante. Mi vida siempre fue de mucha lucha, no de aguas fáciles. Donde hay confianza, Cata se va para arriba. Me llamaron, sé de los problemas que hay, pero me interesa la parte del campo, motivar a los jugadores para los partidos que nos restan, trabajar con ellos y dar buena información. El vestuario es sano, que está ahí, de chicos jóvenes, con gente con ganas de progresar", explicaba: "No estoy pensando en el dinero, pienso sólo en crecer como entrenador, con cuatro-cinco partidos que tenemos como oportunidad para permanecer, estará bien. Tenemos tiempo para correr. No quiero pensar en ese lado malo. Sé los problemas que hay, pero la afición es aguerrida, aplaude a los chavales, el domingo fue maravilloso, después del partido, fotos, abrazos, dando aliento para seguir luchando".

"Estuve hablando con él, me llamó la agencia de representación y si me interesaba y le dije que para adelante. Si el dueño quiere hablar al acabar la temporada, veremos", decía Catanha sobre cómo se produjo el fichaje: "Cuando llegué no había otros entrenadores. Expliqué el modelo de juego, cómo me gusta trabajar y ya al cuarto día llegó el partido. Ahora está todo OK con las fichas profesionales". Hay que recordar que el equipo fue penalizado con tres puntos por alineación indebida. El equipo estaba coqueteando con la zona de ascenso cuando explotó la situación, ahora está todo en el aire.

No atraviesa una buena relación Catanha con el Málaga Club de Fútbol. "Al Málaga lo sigo muy poco. No me invitan desde el club. Los responsables hacen una lista, sabiendo que estoy aquí, y no estoy en ella. El director general no sé si conoce muy bien la historia del Málaga. Soy parte de las leyendas del Málaga, respeto muchísimo a los que fueron, pero no me pongo debajo de ninguno de los que estuvieron el otro día en La Rosaleda. Soy una leyenda del Málaga, soy el único pichichi de la historia del Málaga, no hay otro goleador mejor. Marqué 53 goles, me considero leyenda. Me pongo triste, porque creo que el director general no sabe quién soy", lamentaba el delantero, que tampoco tiene una gran relación con los compañeros de su etapa: "No estoy en el grupo del whatsapp de aquellos jugadores del Málaga. Es sólo cachondeo, nadie te echa una mano. Salgo del Leganés con 14 goles, llegas al vestuario y Miguel Zambrana me guió. Esa era una plantilla muy difícil, muy difícil. Tuve que pegar muchas patadas en los entrenamientos para coger respeto de la gente. Tuve que cambiar rápido. Esa plantilla era capaz de todo, de llegar a lo más alto. Teníamos a Rufete, Movilla, Agostinho, De los Santos, Contreras, Luque... Si conservas esa plantilla dos o tres años más llegábamos a cualquier lado. Yo no hablaba mucho con Salva, empezó a conocerme de verdad y sabe que soy una persona maravillosa. Ahora, gracias a Dios, es muy amigo mío. Hablamos de lo que vamos a hacer en Torremolinos, me llama constantemente, para ir partidos las Leyendas de la selección. Estamos muy en contacto".

Acerca del Málaga actual, Catanha dice que "mi recuerdo es el Linares, que estuve allí en la misma categoría, la Segunda B era más dura, ahora es más diferente. El delantero tiene que marcar 18 goles y guardar cinco para los play off para subir. Puede marcar lo que sea, pero si no guardas goles, no sirve de nada. El Málaga debe coger el ejemplo del Deportivo y no desviar el foco. Lo importante es estar entre los tres mejores para tener el factor cancha. Hay cierta desconfianza en la calle. La gente me para sacar fotos y les digo que no hay que perder la esperanza. Se hace un buen trabajo, aunque venga una racha de tres partidos perdidos. Pero tenemos que dar ese ánimo al grupo para salir adelante. Apretar los dientes y que Dioni y Roberto marquen goles. La afición del Málaga es para mí el número 12, la gente cuando ve jugar al Málaga con 18.000 o 20.000 asusta a los rivales. La afición del Málaga te va a exigir cada día", expresaba el brasileño, que acerca de la composición de la plantilla decía que "la veteranía viene bien, pero el Málaga no puede estar en manos de agencias que digan que tiene que jugar este jugador, de esta agencia o la otra... Desde hace un tiempo estaba en manos de agencias y eso al final te hace un lío. Debe jugar quien está mejor. Un entrenador debe ser un tipo neutro, no depender de otro. Le digo siempre a la gente joven que debuta con el primer equipo. Debe estar enfocado, si no vas a jugar muy poco. Con 18-20 años en un Málaga tienes que estar 24 horas. Otro punto es que se cobra más dinero. Para tener un buen coche yo tardé 25 años, al Celta me fui con 28 y empecé a ganar dinero de verdad. Fernando Puche era como mi padre, negociando era increíble. Perdoné dinero al Málaga para irme al Celta. Allí ganaba 1.200.000. Tenía firmado un precontrato por el Deportivo, pero entró el Celta. Yo ahí gané dinero".