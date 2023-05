El aviso de Charles Dias sobre Primera RFEF: "A Segunda no se sube con el escudo"

Más información El Atlético Malagueño se curte con el primer equipo

Charles Dias fue delantero del Málaga CF de 2015 a 2017. 56 partidos, 15 goles y cuatro asistencias fueron sus números como blanquiazul. Este año, a sus 39, jugó en el Pontevedra en Primera RFEF aunque no ha salido demasiado bien, con el descenso a Segunda RFEF confirmado antes de tiempo.

"Bien y mal, estoy feliz por la familia y mal porque hemos bajado de categoría, no estaba en los planes retirarme con un descenso. La Primera RFEF es una categoría muy complicada, muy parejos los equipos. Infelizmente nos tocó bajar. El fútbol es así, cuando te toca un año así tienes que aprender de lo que has hecho mal para en el futuro no cometer esos errores. Como lo que le ha pasado al Málaga", explicaba en Ser Deportivos Málaga el delantero brasileño, que hablaba de su retirada: "Es un poco de todo, lo tenía pensado de hace tiempo, tengo una rodilla un poco complicada y el cuerpo me pide que pare, tengo 39 años. Sí me veía para una temporada más, pero he decidido dar el paso y retirarme y ahí va. La familia, los niños y mi mujer, querían que jugase un año más, porque disfrutan de verme en el césped, pero hay que tomar una decisión y está tomada. Me quedaré en el club en la secretaría técnica e intentaré aportar lo más posible".

El año segundo de Javi Gracia, cerca de jugar en Europa, y el siguiente con Juande, Gato Romero y Míchel, el último año que se consiguió permanece en Primera, fue el bienio del ariete en la Costa del Sol. "Málaga fueron dos años muy buenos, muy importantes para mí. Cuando fuimos al sur a jugar fuimos a ver al Málaga, siempre que puedo veo sus partidos. Sufro un poquito viendo lo que veo, tengo amigos allí. Ellos me cuentan. Son cosas del fútbol mi marcha, apostaron por otros jugadores y no me salió mal, en el Eibar fueron tres años muy buenos a todos los niveles. Los jugadores van y vienen y el club se queda. Los recuerdos muy buenos, disfrutamos mucho allí mi familia y yo. He dejado amigos que he jugado con ellos. Cuando me retire intentaré ir a Málaga a estar con ellos, ver un partido, ir a La Rosaleda para que mis hijos la vean y se acuerden de algo. Tengo amigos dentro y fuera del fútbol allí. Es lo más bonito del fútbol, cuando llega y te vas de una ciudad dejas a la gente que será para toda la vida amigos".

"Es complicado, un equipo así, que yo jugaba en Primera, estadio lleno todos los partidos...", rememora Charles sobre cómo ve al Málaga: "Es triste ver así a la afición, que es grande en Primera y Segunda y lo va a demostrar en Primera RFEF. Han llenado, han ido más de 1.000 personas a Ponferrada, que allí está mi primo Yuri y lo vi. Hay que valorarlo. Lo bueno es que la afición se queda. El año que viene luchará por ascender, porque el Málaga no merece estar en Primera RFEF ni en Segunda, sino en Primera. Vi que van 100 a Vitoria... Es lo más importante, que van a estar ahí siempre. Es difícil valorar porque no estoy en el club, en la ciudad. Se han hecho cosas mal, pero no creo que haya sido a propósito. Ha salido mal, pero ahora lo importante es que la gente nueve dé ese plus y consiga llevar adonde se merece".

Cómo es Primera RFEF

"Liga muy complicada, muchos kilómetros de viaje. Viajamos en autobús, imagina todos los kilómetros. De Pontevedra a Algeciras salimos el viernes después de entrenar para jugar el domingo... Ya te digo, que nadie piense que es una Liga fea, hay equipos muy buenos, bonito de ver. El último gana el primero, el Ferrol va primero y el Alcorcón y el Deportivo seguramente no asciendan directo. Es muy complicada. El Deportivo lleva tres años y mira. Con el escudo no se asciende, ya te lo digo. Hay que acertar en los fichajes, jugadores que sean fuertes físicamente, bandas rápidas... Es complicada la categoría, pero ojalá acierten y el año que viene asciendan a Segunda. Los campos están bien, hay algunos que no son como Primera, pero el césped está bien", cerraba el delantero brasileño.