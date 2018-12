Cifu, el invitado sorpresa

No ganaba el Málaga fuera de casa desde que lo hiciera contra el Almería, en septiembre. Y el artífice en nombre, aunque fuese un esfuerzo coral considerable, acabó siendo el menos esperado. Miguel Cifuentes acompañó el contraataque, generó la superioridad por dentro y recibió de un generoso Ontiveros para remachar con la diestra tras control y volea una bonita jugada colectiva. Fue el primer gol del granadino de blanquiazul, circunstancia para nada extraña. No es muy dado a ver portería contraria.

Cifu no metía gol en partido oficial desde el 9 de mayo de 2015, con el Girona, en una victoria a domicilio en el Mini Estadi contra el Barcelona B por 2 a 4. 3 años, seis meses y 27 días desde la última vez que el ahora lateral del Málaga anotó. Aquel día hizo el último, el cuarto gol del conjunto que dirigía Pablo Machín, en el minuto 89 en otro contraataque. Fue un balón en profundidad para la subida por la izquierda de Felipe Sanchón, que estrelló su remate en el portero. Y ahí estuvo Cifu para recoger el rechace y marcar.

Tampoco es que esta situación –tardar mucho en anotar– sea rara para Cifu. De hecho, pese a que es un lateral de carácter marcadamente ofensivo, el del Mallorca fue el cuarto gol de su carrera, el segundo en la categoría de plata. El primero de todos, con el Orihuela en Segunda B ante el Lleida, por cierto, en el minuto 85 para dar la victoria. Se explica su cara de circunstancia al marcar este sábado en Son Moix. Comparte ahí situación con un ex malaguista como Jesús Gámez, que solo hizo dos en su larga carrera: uno en el filial y otro en el primer equipo, en Segunda, al Lorca.

4 goles Son los que ha anotado Cifu en su carrera profesional, dos de ellos en Segunda

"No vi los jugadores que venían por detrás, era una jugada rápida, vi opción de ir al área y fui, me la dejó Ontiveros en bandeja y nos pudimos llevar los tres puntos", narraba Cifu en primer lugar para Movistar Partidazo, y luego añadía detalles sobre la jugada en la zona mixta del estadio balear: "Vi posibilidades de llegar arriba, de progresar y crear peligro con superioridad. Me sumé y por suerte mis compañeros estuvieron excepcionales y sólo tuve que empujarla".

Además, el granadino se mostraba feliz y agradecido por sumar un gol que da los tres puntos: "Sabíamos de la importancia de los partidos que nos venían y encima fuera de casa. El equipo compitió como siempre, estuvo a la altura y no perdió la fe para conseguir los tres puntos". Siempre que den triunfos, bienvenidos sean los goles.