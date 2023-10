Clasificación Primera RFEF: Málaga CF y Antequera, arriba

La gran tendencia de los dos equipos malagueños, Málaga CF y Antequera, en Primera RFEF continúa. Es cierto que el empate en Huelva del equipo de la capital corta la racha de cinco victorias consecutivas, pero son ya seis consecutivas sumando y se hizo bueno el adagio de que cuando no se puede ganar se trata de no perder. El tanto de Dioni a falta de 15 minutos igualó y hubo opciones en el tramo final para sacar el partido incluso, también para perderlo. Así que no es malo el empate en uno de los campos complicados de la categoría, con 15.000 personas en las gradas.

El asunto es que el Castellón, el equipo que marca la referencia por un ritmo insostenible, volvió a ganar (nada menos que 4-1 al Castilla) y va contando encuentros no sólo por victorias sino por goleadas. Tiene 19 puntos el equipo de La Plana, con 20 goles, con diferencia el equipo más goleador de la categoría. Son seis victorias y un empate, el que le pudo rascar el Antequera en la cuarta jornada. Con 16 puntos, el Málaga es segundo después del empate del Colombino. Con 15, tercero, está el Algeciras, que derrotó al Córdoba y va como un tiro. Con 14 están Ibiza (con un partido pendiente ante el Murcia) tras empatar en Sanlúcar, y Ceuta, que perdió su primer partido de la temporada en Linares (2-1). Allí, en tierras norteafricanas, jugará el Castellón la próxima semana.

Y ya el primer equipo que no está metido en zona de play off de ascenso es el Antequera, que tras su secuencia de tres victorias seguidas y cinco sin perder ha pasado de ocupar plaza de descenso a meterse en el sexto lugar de la tabla en solitario. Son cinco puntos de ventaja sobre los puestos de descenso y está a tres de la fase de ascenso. La próxima semana llegará a Antequera el Intercity, que junto al Recreativo (10 puntos) viene detrás en la tabla.