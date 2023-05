Clasificación Segunda: La Ponferradina desciende y el Málaga se queda solo

Se va aclarando todo en la clasificación de Segunda División, especialmente en la zona baja de la tabla, después de la disputa de casi todos los partidos de la jornada 40. El Málaga se queda solo en su desesperada lucha por no caer a Primera Federación. La SD Ponferradina ya no puede decir lo mismo después de no pasar del empate contra el Huesca en El Alcoraz. Los oscenses se escapan y seguirán un año más en la categoría de plata, lo mismo que el Racing de Santander de José Alberto López, que ganó al Eibar en El Sardinero y alcanzó los 51 puntos.

Todavía está pendiente de jugar el Villarreal B, que visita a Las Palmas (21:00). Si puntúan, los amarillos también lograrán la permanencia matemática en Segunda.

Crónica del Racing-Eibar

El Racing de Santander confirmó este domingo su permanencia una temporada más en el fútbol profesional tras vencer por 1-0 a un Eibar que encadena ocho partidos sin conocer la victoria y se complica sus opciones de ascenso directo. El conjunto vasco comenzó el encuentro dominador, metiendo al Racing en su campo y llegando al área de Ezkieta con numerosos efectivos, aunque sin crear excesivo peligro.

A partir de la media hora de partido los locales parecieron estirarse un poco más en busca de la portería del ex verdiblanco Luca Zidane y en el minuto 43, prácticamente en su primera ocasión, los cántabros se adelantaron en el marcador. En una jugada de estrategia en el lanzamiento de un córner, Saúl puso el balón desde el pico del área para que, entrando por el segundo palo, Íñigo Vicente batiera a Zidane.

Nada mas comenzar la segunda mitad el Eibar, que necesitaba ganar para seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por el ascenso, pudo empatar en un centro envenenado de Corpas, desde la banda derecha, que no llegaron a rematar ni Bautista ni Stoichkov. Poco después, Bautista hizo trabajar también a Ezkieta, que reaccionó bien a su disparo.

El balón solo tenía un dueño, si bien es cierto que los hombres de Gaizka Garitano tampoco eran capaces de crear muchas opciones claras para lograr el empate. A falta de diez minutos Berrocal consiguió perforar la portería del Racing, pero el colegiado, Arcediano Monescillo, anuló el tanto por mano.

Los cántabros no pasaron muchos más apuros para conservar su botín hasta que, en el tiempo de descuento, Stoichkov, con un remate de cabeza que se estrelló en el palo, casi hace enmudecer el estadio, pero todo quedó en un susto y El Sardinero finalmente pudo celebrar la ansiada salvación.