Claudia, segunda incorporación del Málaga Femenino

El Málaga ha hecho oficial el fichaje de la delantera Claudia Jiménez (1999) para la próxima temporada. Se trata de la segunda incorporación para el equipo femenino después del fichaje de Andrea Romero. Claudia ya ha firmado los documentos que la vincularán al equipo (el club no ha detallado la extensión del contrato) y ha posado como blanquiazul junto al director deportivo de la entidad Manolo Gaspar.

"Soy una delantera que para el balón, rematadora de cabeza, que se combina muy bien con sus compañeras y que trabaja mucho. Doy balones al primer toque, de cara, y soy rematadora. Soy más de pasarla que de -meter- goles, pero por fijarme un objetivo, me pondría sobre los 15 goles, pero es algo que se va viendo durante la temporada", explicó la jugadora a los medios del club en lo referente a sus características.

Claudia también habló sobre su trayectoria y cómo se cerró la incorporación: ""Llevo jugando desde muy pequeñita. Vengo de una familia futbolera y siempre he querido ser amiga del balón. Cuando iba al colegio, me apunté a las extraescolares, de ahí a mi primer equipo de fútbol al que iba con chicos, y luego SPA, Levante, Valencia, y vengo de estar dos años allí. Estaba en mi casa tranquila, recibí la llamada y me sorprendió. Me puse muy contenta de que un equipo como este se pudiera fijar en mí y que me diera esta oportunidad. Estoy muy feliz y con muchas ganas de que empiece esto ya para darlo todo por esta camiseta”.

Por último, la incorporación de las blanquiazules apuntó sus objetivos para la temporada : "Dentro de los objetivos que tengo está volver a recuperar la confianza, saber que valgo, ver como el club ha apostado por mí y devolver esa confianza con goles, con mi granito de arena para conseguir el objetivo del Málaga que es estar arriba y poder subir en algún momento".