Claves de la Academia del Málaga CF: Campos, fases, superficies, plazos, sostenibilidad...

Salvador Cortés, arquitecto encargado del diseño y la ejecución de las obras de la Ciudad Deportiva del Málaga CF, era una de las personas más felices en Arraijanal por ver que lo que durante muchos años fue una idea ahora es una realidad. Cortés explicó los pormenores de una obra que era eterna pero que ya es tangible.

"Estamos de enhorabuena, es un día importante para el Málaga CF y para su cantera. Para mí, como arquitecto, como malagueño y como malaguista, también. Es un honor y un orgullo haber participado. El proyecto comienza en 2015, en 2018 se inician las obras y a partir de 2020, con la integración de la nueva dirección con José María Muñoz, hemos logrado llegar hasta aquí", esbozaba el arquitecto malagueño, que insistía en que "los principales criterios de esta Ciudad Deportiva fueron mantener la integridad con el entorno, ser autosuficiente y sostenible. Este es el desarrollo de una primera fase, habrá un crecimiento posterior. Está conformada por una serie de bloques unidos por un viario principal que es el nexo de unión. En la zona Este hay una zona de competición y la Oeste de entrenamiento. La intención era dotar a la cantera y todos los equipos del club un lugar acorde con su potencialidad, que pudiera aprovecharse para profesionales y aficionados".

"Hay un primer bloque, el edificio principal, de uso importante y se instalan las actividades de interior. Aparecen las oficinas, una sala de prensa y una cafetería", profundizaba: "Existe un subterráneo con aparcamientos. Hay un segundo bloque que es de competición, con un césped de hierba natural y un edificio destinado a vestuarios, gimnasios y demás instalaciones. Aproximadamente de 8.150 metros cuadrados. Aparece un tercer bloque, que son los dos campos de una pradera de hierba natural que se pueden convertir en siete campos de fútbol siete".

"En cuanto a sostenibilidad, existe una depuradora y una red de aguas grises de tal manera que se aprovechan las aguas de duchas y de lavabos y sirven para el riego de los mismos campos", detallaba Cortés acerca de cómo han intentado maximizar los recursos existentes: "Igualmente, se aprovechan todas las aguas de lluvia que caen dentro de la superficie. Ha sido un tema importante y hemos hecho mucho hincapié. Aparece un sistema integrado de aerotermia y climatización, con placas solares, con agua caliente sanitaria, de manera que toda la energía que generen las máquinas se aprovechen para calentar ese agua, muy necesaria en estas instalaciones. Tiene esta primera fase una superficie de unos 46.670 metros. Hay tres campos y la ciudad deportiva tiene en total unos 108.000, con posibilidad de ocho campos de fútbol 11 más las posibles divisiones permanentes de fútbol 7. Ha sido un orgullo participar en este proyecto. Agradecer al Ayuntamiento toda su ayuda en facetas técnicas en las que tuvimos problemas. He tenido un equipo magnífico técnicamente y de la propia dirección. Gracias a eso estamos aquí".

"Lo principal es los tres campos de césped natural ya construidos. Hay una cantidad importante de instalaciones, como una galería que circunvala partes de los campos. Entonces muchas veces parece que no avanzamos pero la obra se está desarrollando. La obra tiene unas tripas que no se ven, pero están ahí y ahora nos va a facilitar mucho la segunda fase", ahondaba sobre los siguientes pasos que debe dar la obra: "Para la segunda fase tenemos el informe favorable del Ayuntamiento y faltan pequeños detalles, se pondría en marcha ya en 2024. Para finales de 2024 deba estar terminando, la tercera dependerá de cómo vaya avanzando todo".

"Todas las obras tienen su encanto, pero esta gran obra, por el gran tiempo que se ha consumido, es muy importante. Si todo va bien remataremos, dentro de los trámites que a veces se van de tiempo, en 2024 la segunda fase. El club nos da la idea y, por cómo avanzamos, económicamente parece no haber problemas. El principio fue duro, no todo el mundo estaba de acuerdo con la ciudad deportiva y nos dio la lata. La zona se había quedado aislada y hemos tenido que hacer una transformación muy importante, como traernos un transformador, saneamiento y demás. Ha sido de lo peor", reflexionaba Cortés, que apuntaba que el único cambio respecto a lo que se había diseñado es que "la dirección deportiva estimó que los otros dos campos construidos debían ser de césped natural y no de artificial como estaban planeados originalmente".

"Después de la segunda y tercera fase habría la posibilidad de residencia y edificabilidad. Son ocho campos en total. Ya hay tres, vendrían otros tres más en artificial, es la idea que hay ahora, depende de planteamientos deportivas, y dos más en la última fase".