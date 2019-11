La piratería es una de las grandes batallas en las que está inmersa LaLiga. Una sentencia reciente, del pasado mes de octubre del Juzgado de lo Penal nº 4 de Málaga, ha sentado un precedente importante en la guerra contra el fraude. Un grupo organizado, radicado en Marbella, operaba ofreciendo de manera fraudulenta las retransmisiones de LaLiga por localidades costeras de Málaga y Cádiz: Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Guadacorte, Guadiaro, Marbella, Mijas, Málaga y Torremolinos.

La red operaba con un público específico, clientes extranjeros básicamente, que trabajaba de forma ilegal. Tenían unos 5.000 mil clientes que pagaban cada mes a esta red, en lugar de a sus legítimos propietarios. Por un paquete premium cobraban 47 euros al mes. O sea, que la cantidad del fraude era elevada. Hay un negocio importante y cuantioso detrás de la piratería. El acusado vendía a sus clientes un router, un decodificador con el logo de la empresa y un mando a distancia, con los que sus clientes podían acceder al contenido de canales de pago que retransmitían partidos de fútbol.

En la sentencia se recoge que tanto la persona jurídica, como su administrador, asumen la responsabilidad penal (la pena mínima del 270 del Código Penal). En el caso del administrador, seis meses de prisión y 1.800 euros de multa. La persona jurídica, una multa de 40.000 euros. Además, deben abonar una indemnización de 400.000 euros (a repartir al 50% entre LaLiga y Mediapro). Y pagan a la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) su canon (unos 20.000 euros). Por último, la empresa se regulariza y se hacen clientes de los licenciatarios, abonando los 10.000 euros de costas a repartir entre las tres acusaciones (LaLiga, Mediapro y EGEDA). En total, 472.000 euros, casi medio millón de euros.

"La piratería nos hace muchísimo daño. Es el robo de tu propiedad. Como si entras a tu casa y te roban la tele. Nos roban los partidos. Hay organizaciones criminales, organizadas para cometer delitos y venden los derechos sin pagar por ellos", explica el presidente de LaLiga, Javier Tebas: "En Málaga se ha hecho una buena redada, que operaba en más sitios, pero nos quedan muchas por hacer por España y por el mundo, porque hay bastantes. Esta es buena porque es pionera en España. Las condenas son importantes por delitos. La gente debe saber que el hecho de saber que estás pagando o viendo fútbol gratis que se paga es un delito. La gente debe andar con cuidado, no es un tema baladí. Sabes que si entras en un supermercado y te llevas una bolsa de patatas fritas, es delito. Pues esto es lo mismo, pero más grave. La sentencia tiene una importancia absoluta. Los derechos audiovisuales son los mejores activos de los clubes y los gestionamos nosotros. Si el 25% de su valor está siendo robado, tenemos que dedicar mucho tiempo e inversión a ello. Es muy importante, tenemos un equipo de 22 personas dedicadas a la antipiratería, 22 hackers, que se dedican a informar, ataques tecnológicos, recabar datos...".

"En lo que se llama jurisprudencia menor, en audiencias provinciales, es un buen precedente", explica Tebas sobre esta sentencia: "Málaga es una provincia judicialmente importante por nivel de población, en la que hay juzgados mercantil, civiles y penales, con varias salas... En la audiencia provincial, sí. La sentencia está muy bien trabajada y fundamentada, hubo un buen trabajo de la policía en su momento. Para mí, la multa debería ser mucho más. Pero lo más importante es que se ha cortado. En nuestra opinión serían al año más de dos millones de euros y creciendo. Lo importante para nosotros es que se condene, que la gente sepa que se condene y que nosotros estamos trabajando cada vez más en ello, en buscar a quien da el fútbol gratis. Tenemos varios juicios en los tribunales similares a éste y vamos a ir a por ellos. No vamos a ser blandos, vamos muy duramente. Estamos perdiendo al año 400 millones de euros por este concepto. En la grada virtual de la televisión de las casas no pagan. Imaginad que el 25% de La Rosaleda fuese de gorra y encima, a los que pagan, les dicen 'eh, que yo no pago'. Esos 400 millones de euros aumentarían la capacidad competitiva, repartidos entre los clubes, podríamos competir con otras ligas, retendríamos más talento, repartiríamos más riquezas en los clubes y la sociedad".

Insiste Tebas en que el problema no es exclusivo del territorio nacional, es a nivel global. "Eso sólo en España, en el mundo estamos liderando muchas alianzas, tenemos estrategias hasta con HBO. Tenemos una unidad antipiratería muy puntera en el mundo. Trabajamos para compañías muy importantes. Detectamos prácticamente todo el contenido streaming pirata que se consume, estamos detrás de los decodificadores, cerca de terminar con ellos, nos quedan unos meses. Saldrá otra cosa, imagino, pero esta piratería es algo mundial. Hay 40.000 IP's que retransmiten deporte gratis que no deberían y las tenemos localizadas", apunta el presidente de LaLiga.

"El hábito de robar a mí no me gusta que sea de consumo", responde Tebas cuando se le cuestiona sobre la concepción del todo gratis que aún existe: "Nosotros en estas plataformas también estamos con otros deportes, en cine... En todos los contenidos. Estamos en contacto con HBO, Netflix, con otras asociaciones de cine y deporte. Las encuestas que tenemos dicen que un 60% de los que piratean pagaría en el mercado. Por eso el fraude es mayor que esos 400 millones que decíamos. ¿Quién no va a pagar 15 euros al mes por ver fútbol? O 20 o 25. 10 partidos cada fin de semana, si sale a un euro el partido... La mayoría de los ciudadanos españoles se gastan 20-25 euros si salen el viernes por la tarde o el sábado. Es un problema cultural de que la gente no quiere pagar. Y hay que pagar, toda la industria. Es como si se fotocopia todo el papel que publicáis en un kiosco paralelo. No tendría que pagar empleados ni nada y hay un tío que se forra. Los temas de propiedad intelectual lo tenemos que defender entre todos. Esta transición del tema de papel al digital está en un momento importante. Los grandes grupos empiezan a cobrar por contenidos. A lo mejor ha llegado el momento. El fútbol se ha tenido que adaptar. Antes era en La1 en blanco y negro y ahora hay que entender todo este fenómeno. Estamos en el paso de la IPTV, como Movistar, a HBO o Netflix, a las OTT. Algo va a pasar. Si no espabilamos, igual se nos va el precio para abajo".

"Ahora mismo, nuestra unidad de piratería ha sido contratada por la Serie A italiana, varios servicios, también hay trabajos con la Liga belga, con HBO estamos terminando unos acuerdos con Sudamérica, con Telefónica estamos trabajando para tirar plataformas hacia abajo. La Liga argentina, la mexicana... Hemos salido tras estos años de trabajo para vender", dice Tebas, al que le ha sentado especialmente mal que la Supercopa de España vaya a Arabia Saudí, un país en el que, entiende se practica "piratería de estado". Es un tema casi de geopolítica el asunto de los derechos televisivos en Oriente Medio. "En esa guerra que tienen con Catar, BeIn es de Catar y aún va en muchos países LaLiga por esa vía, en Arabia también tenía los derechos, pero se les ocurrió crear BeinQout (Catar fuera) y crearon una cadena pirata desde el Estado, cogían la señal gratis de BeIn y la vendían, encima cobrando a los ciudadanos de Arabia Saudí, que tiene 48 millones de habitantes. Era algo clarísimo, podían eliminar la señal del satélite y no lo hacían. Lo vendían casi igual precio que a BeIn. A BeIn le ha costado mil millones, no sólo por fútbol. Tenían 450.000 abonados a razón de 250 dólares mensuales y se ha quedado en 25.000. El estado ha dicho que BeIn no puede vender su producto. Y no sólo eso, hago una cadena pirata. Y ahora BeIn dice que no puede vender el producto y que no paga por ese país. Nos quieren descontar 55 millones porque, es verdad, no pueden explotar allí los derechos", explica el dirigente de LaLiga.

"A nosotros se nos ocurre llevar la Supercopa a Arabia, al que nos está robando al fútbol español. Vamos a ir allí y hacemos la Supercopa. Imaginaos cómo están los de BeIn y cómo estoy yo. Cuando Rubiales dice que 'era la mejor oferta', claro, yo sé cómo funciona el mundo. Triplicaba a la siguiente pero claro, con el dinero que nos roban. Es inaudito. No es entendible, y prescindo del problema de los derechos humanos. Hablo de negocio. Y encima nos puede costar 55 millones de euros por temporada. A nivel de negocio, no se entiende", lamenta Tebas: "Arabia desestabiliza, BeIn nos quiere bajar la mitad, no sólo a nosotros, también a la Premier, a la Bundesliga, a la Champions y todos los derechos que tienen. Está generando unos temas de mucha tensión con las ligas. BeIn ha dejado de ingresar mil millones de euros por este concepto. Ahora va la Supercopa de Italia, que ya la tenía firmada, y la Supercopa de España. Van nuestros equipos a jugar allí".

Entronca este viaje a Arabia para la Supercopa con la negativa a que haya un partido de LaLiga en Estados Unidos, como había previsto con el Villarreal-Atlético. "Estamos en un mundo sin sentido, con una excusa de la integridad, de un partido fuera... Si entramos en esa 'integraditis' tendríamos que jugar todos los partidos a la misma hora, con las horas de descanso medidas, todos al minuto... Es todo ilógico lo que se plantea. Un partido que aceptan los dos clubes, Atlético y Villarreal dicen que sí. Nos gusta tener a los mejores jugadores, no pagar por el fútbol y que me lo pongan a la hora que me levanto de la siesta y me tomo café. Hay veces que hay que hacer un esfuerzo e ir a Estados Unidos, que es un partido, que parece que nos llevamos toda LaLiga, es algo que creemos que merece la pena, de hecho invertimos dinero en ello, pagando viaje a los aficionados".

Y es que, entiende Tebas, el margen de crecimiento del fútbol español está fuera de sus fronteras. "Es una señal de que respetas a tus aficionados en el resto del mundo. Somos un producto global. Somos Marca España, me gusta decirlo, pero somos un producto global y como tal hay una responsabilidad. Siempre digo que somos 1.37% del PIB, con 150.000 puestos directos e indirectos de trabajo que genera esta industria. Medios, hostelería, televisiones... Fuera de España vendemos cada año 900 millones de euros en derechos de televisión, el 49% de lo que ingresamos. Si no lo trabajamos... Hay mucha competencia fuera. Aquí somos premium, es fácil vender. Pero cuando vas a Singapur... Ahí tienes el bádminton, la Premier, la Fórmula 1...", remacha el presidente de LaLiga en su defensa de la expansión del fútbol español fuera de sus fronteras.