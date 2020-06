Vídeo: Control de acceso a La Rosaleda para el Málaga CF - Huesca

Se acerca el partido entre el Málaga y el Huesca, el primero de los blanquiazules tras el parón que se produjo como consecuencia de la pandemia de COVID-19. El acceso al estadio está muy limitado. No habrá público y sólo entrará el personal indispensable. Eso incluye a los medios de comunicación, que también tuvieron que someterse a estrictos protocolos atendiendo a las exigencias de las autoridades y ante las cuales LaLiga está muy vigilante. Se puede ver en el vídeo que encabeza esta noticia.

La presencia de prensa se ha reducido al mínimo posible, aunque se ha contemplado la entrada de todos los efectivos necesarios para que la producción televisiva no se vea alterada. Existirá la posibilidad de escuchar el partido tal y como se está celebrando o con animaciones enlatadas de cánticos y reacciones en cada uno de los estadios. También está por ver si se podrán tener pancartas en el estadio. No habrá zona mixta como habitualmente y las aportaciones de los medios oficiales con derechos y los de los propios clubes serán lo más consumido. Se ha restringido la entrada de fotógrafos y técnicos junto a las de los profesionales de la información. Todos deberán de cumplir los protocolos impuestos para que se reanude la competición y no habrá contacto con los protagonistas si no es de modo telemático.

Aunque no se permita la entrada de público, las fuerzas del orden estarán pendientes de evitar que se produzcan aglomeraciones de gente en la salida de los hoteles de los equipos –Huesca y Málaga se concentran en el mismo establecimiento– y tampoco en los estadios. Habrá una dotación de seguridad privada, de sanitarios y de policía como en un choque normal pero con la proporción idónea par alas circunstancias actuales. No permitir altercados ni incumplimientos en las normas de seguridad sanitaria serán ahora puntos a vigilar.