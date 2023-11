El Costa del Sol sobrevive ante Porriño (17-15)

El Costa del Sol Málaga sumó dos puntos claves antes de afrontar uno de los momentos cumbre de la temporada. El domingo en Copenhague, uno de los países donde el balonmano es religión, se jugará el billete para la fase de grupos de la EHF European League. En caso de ganar no repartirán un título, pero el valor no dista mucho de ello. Tenía una dura prueba antes para echar el broche a la primera vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola y la superó. No sin apuros pasó por encima, en un marcador muy bajo, del Conservas Orbe Rubensa Porriño (17-15). Al parón por el Campeonato del Mundo, que coincide con el ecuador de la competición regular, se marcha tercero con nueve triunfos y dos tropiezos y en la zona alta. Ahora toca soñar en Europa.

El inicio era una pesadilla, con las porterías tapiadas. El primer gol de las panteras lo anotaba Isa Medeiros en el minuto ocho, lo que daba una imagen fidedigna del pobre rendimiento ofensivo. El marcador era 1-1, con las gallegas también con la persiana bajada. Los tantos eran oro molido, caían a cuentagotas. En esa tesitura, y con lanzamientos que no encontraban ni portería, las porteras sí brillaban. Merche Castellanos y Ana Palomino enlazaban intervenciones y el protagonismo recaía en sus hombros. Las de Suso Gallardo tomaban el mando, aunque no existía esa marcha más para abrir hueco. Al descanso, 8-7.

En la reanudación había un amago de escapada de las malagueñas, que ponían el 13-10 por medio de Sole López. Lo paraba Ismael Martínez porque la diferencia era alta teniendo el cuenta el tanteo de la noche. Y le salía cara porque su equipo pronto recortaba para que el entrenador local fuera ahora el que pidiese tiempo muerto (13-12). Ahí subía un peldaño el nivel de las panteras, que se marchaban hasta la máxima con Espe López brillando (16-12). Una exclusión era otro palo en las ruedas e iba a costar cerrar el duelo. Merche Castellanos aparecía y cerraba sus tres palos para terminar con 15 intervenciones para una actuación sobresaliente.

Una victoria trabajada hasta el último aliento para dos puntos de mucha trascendencia para llegar a la mitad de la fase regular entre los mejores de la Liga Guerreras Iberdrola. Ahora toca mirar a los ojos a uno de los instantes para el recuerdo en la historia de las panteras. La fase de grupos de la EHF European League está a 60 minutos. Es muchísimo decir. El København Håndbold es el último obstáculo, el domingo a las 18:00 horas en Copenhague. Momento para soñar. Momento para creer. Momento para disfrutar. Es el momento del gen de campeón del Costa del Sol Málaga.