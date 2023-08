Cristian Gutiérrez: “Desde que supe que podía venir al Eibar no me lo pensé”

Cristian Gutiérrez fue presentado como nuevo jugador del Eibar. En la rueda de prensa de presentación, el ex malaguista destacó que “desde que supe que podía venir al Eibar no me lo pensé”. Acompañado por el director deportivo de la SD Eibar, César Palacios, Cristian Gutiérrez afirmó también que “se trata de un proyecto ambicioso y quería formar parte de él”.