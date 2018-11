El Malagueño está muy vivo (2-1)

Un punto en dos meses y medio y seis puntos en siete días. Así funciona el fútbol. El Atlético Malagueño ha recuperado las constantes vitales, derrotó al Sevilla y este domingo tumbó al Atlético Sanluqueño (2-1). Iván Jaime, de penalti, y Hugo, ambos internacionales sub 19, fueron los goleadores del cuadro de Manolo Sanlúcar, que ha pulsado las teclas precisas para pelear.

El primer triunfo en Sevilla ante el filial nervionense da tranquilidad y continuidad a la idea de Manolo Sanlúcar con el once del Malagueño. El bloque parece estar formado y serán sólo lesiones o sanciones lo que puedan hacer cambiar de idea a priori al gaditano.

El encuentro mostró una igualdad total en el primer tiempo. Malagueño y Sanluqueño se turnaban la batuta y cada uno dispuso de ocasiones para cambiar el partido. Tras un par de ocasiones clara para ambos, producidas por Juanfran, con un disparo al palo, y Hugo, con un testarazo en el segundo palo, ponían en alerta a los metas Casado y Diego.

Pasada la media hora, Deco caía en el área y el colegiado pitaba penalti. Iván Jaime era el encargado de agarrar la pelota, colocarla a once metros de la línea de gol y materializar el 1-0. Daba tranquilidad a los blanquiazules pero el Sanluqueño igualó pronto. Del Moral se coló en el área, de buscó zona de disparo y con su zurda batió a Casado con un ajustado chut.

Salió bien el filial tras el paso por vestuarios, la primera jugada de los malagueños, muy bien hilvanada en este caso, acabó con el 2-1. Un centro desde la izquierda de Grasa tras gran pase de Jaime era conectado con Hugo, que cabeceaba a la perfección para batir a Diego y devolver la ventaja a los locales.

Pero el Sanluqueño no había dicho la última palabra. Tuvo una clarísima doble ocasión poco después del 2-1 en las botas de Juanfran y Edu. El primero disparó un buen centro de Gallardo desde la izquierda y obligó a Casado a despejar. El rechace lo estrelló Edu en el palo. El esfuerzo del meta le obligó a pedir el cambio, saliendo en camilla y dejando su sitio a Álvaro.

Se agarró con fuerza el Atlético Malagueño al resultado. Supo sufrir al final para sumar otros tres puntos, segundos consecutivos para coger algo de aire pese a no conseguir salir aún de la zona de descenso.

Ficha técnica

Atlético Malagueño: Samu Casado (Álvaro, 64’); Ismael, Juande, Abqar, Álex Robles, Keidi, Ramos (Chica, 57’), Deco, Iván Jaime, Hugo (Karamoko, 66’) y Joan Grasa.

Atlético Sanluqueño: Diego; Mario (Javi V., 86’), Javi Gallardo, Alberto G., Pelón, Nando Q., Del Moral, Abel Gómez, Juanfran (Dani Muñoz, 66’), Dani Güiza (Antonio J., 75’) y Edu.

Goles: 1-0 (33’) Iván Jaime. 1-1 (43’) Del Moral. 2-1 (54’) Hugo.

Árbitro: Lax Franco (Murciano). Amonestó a los locales Hugo y Abqar; y a los visitantes Juanfran, Mario y Alberto.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada decimocuarta de Segunda División B en los campos de la Federación Malagueña de fútbol ante unos 600 espectadores.