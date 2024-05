Dani Lorenzo: "No hace falta ni hablar ni motivarnos; esto ya fluye solo"

Recién cumplidos los 21 años, Dani Lorenzo ha sido uno de los jugadores más regulares en la segunda vuelta del Málaga CF. Acabó la temporada regular con cuatro goles y tres asistencias más una participación importante en más goles del equipo, con peso real en el juego. Fuera del campo habla también con personalidad y transmite una ilusión desbordante por conseguir el ascenso a Segunda.

"Nosotros, a pesar de todo el año que se hace largo, en momentos más altos, más bajos, hemos sabido sufrir, hemos sabido aguantar los momentos difíciles y aprovechar los momentos de mejora de forma. Y ahora, una vez pasada toda la temporada, hemos llegado a conseguir el objetivo. Ahora, a por los play off a muerte, sabiendo que tenemos una oportunidad única y con unas ganas y una ilusión tremendas", dice el fino jugador marbellí, que, criado a medias entre las canteras de Málaga y Real Madrid, sabe lo que es abordar a un filial con buen pie como es el Celta: "Es un buen equipo, es un filial que en un buen día, si se sienten cómodos, son peligrosos, son jugadores muy talentosos, muy dinámicos, atrevidos, pero yo creo que si nosotros imponemos nuestro juego y sabemos su virtud de minimizarla nosotros tenemos muchas posibilidades de ser superiores y de ganar la eliminatoria.

Sí considera importante Dani Lorenzo cómo ha acabado el equipo, con dos victorias ante Antequera y Castilla. "Sabíamos que estos últimos partidos, ya no solo por el tercer puesto, sino por sensaciones también de cara al play off, eran importantes y hemos tenido las dos victorias encima, nos ha dado el tercer puesto y sabemos que La Rosaleda, en la vuelta, es un factor muy importante, porque aquí esto es único lo que tenemos, esto no lo tiene ningún club del grupo y tenemos que aprovecharlo a nuestro favor", razona.

Acerca de su estado de forma particular, Lorenzo asegura que está "muy bien, la verdad. En la segunda vuelta me he notado bastante estable y a buen nivel y ahora, una vez acabada la temporada, que es lo que se estaba haciendo un poquito más dura, ahora es como un poco luchar contra nosotros mismos de la cabeza, decir, venga, venga, que podemos, venga, que podemos. Al final lo hemos conseguido sin dejarnos caer, porque al final es importante saber aguantar ese mal momento. Ahora, una vez llegado a este momento, es como un subidón que te da en el cuerpo a nivel mental, a nivel físico y ahora es ilusión, una ilusión tremenda, valentía, con ganas y sin nada que perder", asevera.

"Sabíamos que una vez llegara a esto, no hace falta ni hablar, ni motivarnos, ni nada. Esto ya fluye todo, porque todos somos conscientes de la oportunidad en la que estamos, de poder jugar, jugar unos play off únicos y además, teniendo la oportunidad que tenemos, de poder hacer historia aquí con el club y poder llevarlo al fútbol profesional de nuevo, que es lo que el club se merece y lo que todos queremos", asegura Dani con entusiasmo acerca de cómo está un vestuario que, asegura, tiene una sintonía y camaradería tan real como la que se transmite: "Nosotros lo hablamos mucho. Yo creo que pocas veces, te diría nunca, he estado en un vestuario en el que, a pesar de todo lo que rodea al club, hemos estado tan unidos, en los momentos difíciles todos vamos a una, aparte del buen rollo. Entonces, es un sitio donde da alegría venir todos los días a entrenar y yo creo que eso es muy importante, de que ahora los momentos difíciles están unidos para soportarlos y luego sacar lo mejor de nosotros".

"Al mister siempre le gusta ponerse tranquilo y le gusta no pasarnos de revoluciones, hay que estar siempre en un punto medio para estar ni sobreexcitados ni por debajo. Por supuesto, todos estamos ilusionados, todos sabemos lo antes de la oportunidad que estamos y, por supuesto, él también", relata Lorenzo sobre cómo es la aproximación mental a la eliminatoria.

Y para acabar, una visualización de cómo pueden ser los partidos ante el Celta Fortuna. "Yo creo que ellos son un equipo que, con balón, son talentosos, porque al final los filiales suelen tener eso, entonces yo creo que va a estar mucho en cómo estemos defensivamente, sobre todo a nivel de la presión, no dejarles cómodos, no dejarles que se giren. Yo creo que implantarles esa agresividad, que no se sientan cómodos para hacer su juego, va a ser muy clave. Jugar en Balaídos motiva, por supuesto. Al final yo creo que nos favorece un campo de esas condiciones, porque estamos acostumbrados a jugar aquí en La Rosaleda y, además, es otra motivación extra saber que juega en un campo de Primera División, que no todos los días juega en un campo así", cierra el malagueño con una sonrisa de emoción, pensando en el ascenso.