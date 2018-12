Pacheco: "Me sentí cómodo, pero puedo dar mucho más"

Dani Pacheco había ofrecido gotas de su innegable calidad en el primer tramo liguero con el Málaga, pero en Mallorca y ante el Cádiz ya cayó algún chorro de las botas del pizarreño. Poco a poco coge la forma, Muñiz lo ha llevado entre algodones, sin exponerlo más de la cuenta. Empieza a recoger los frutos.

Habló el malagueño antes de la comida navideña del club, en La Tosca (Churriana). Sin salirse demasiado del libreto marcado por Muñiz a la hora de expresarse en público, Pacheco aseguró que "mantenía la tranquilidad. El trabajo es la línea a seguir para todos, cuando me tocó estar fuera pues tenía que apoyar y esperar la oportunidad. Ahora que me ha tocado jugar otra vez pues a aprovechar los minutos como todos mis compañeros".

Cuestionado sobre si siente que ahora sí está aprovechando la oportunidad, Pacheco dijo que "es una pregunta para el mister más que para mí. Intento que sí, pero es él quien tiene que valorar y hacer un once cada semana. Los jugadores tenemos que estar preparados para lo que él decida".

Siente también Pacheco que va conociendo mejor a sus compañeros. "Cada vez me encuentro mejor, es bueno para mí y para todos. Que todos demos el mejor nivel es lo importante para el grupo. En ello estamos. Conozco la categoría, sé el equipo al que venía. Hacemos un gran trabajo, con una línea de regularidad. A ver si podemos irnos a la semanita de descanso con buenas sensaciones".

Entiende el atacante blanquiazul que no ha habido un bache. "Nosotros no entendimos que hubiera bache. Fuera pocos equipos ganan. Perder dos partidos en una liga tan igualada es algo que puede pasar. Ojalá que no, pero es algo que puede volver a ocurrir. En las etapas que estuve en esta categoría estuve varios partidos sin ganar, otras veces gané varios seguidos... Y al final conseguí varias veces el objetivo", señalaba."Es una buena noticia. Que los compañeros de profesión tengan sus derechos, que puedan competir, cobrar sus nóminas, ellos y la gente del club", afirmaba el malagueño sobre la mejora de la situación del Reus.

Reconocimiento

Hubo aplausos para Pachecho el sábado en La Rosaleda y él lo agradece. "Como niño de aquí de Málaga uno sueña con hacerlo bien en su casa y que la gente se lo reconozca. Yo estoy bien, agradecido a la gente, en lo personal tengo que seguir mejorando cada partido y cada semana. Trabajar para alcanzar el mejor nivel. Podemos seguir dando mucho más, tanto yo como el equipo. En la segunda vuelta es cuando llega el momento de la verdad es cuando tenemos que estar bien física y psicológicamente. Es afrontar el momento decisivo de la Liga y ahí es cuando debemos dar todos lo mejor. Te lo juegas todo y este equipo va a dar mucho más".

"Puedo dar mucho más", ahondaba cuando se le preguntaba por su estado personal: "Me sentí cómodo, pero soy capaz de dar más. Es importante estar bien físicamente para sentirte cómodo con balón".

Por último, Pacheco respondió a qué equipo le había sorprendido más de los que se había enfrentado. "El Mallorca es un gran equipo, es un recién ascendido, pero nuestra victoria allí es de mucho mérito. Va a estar arriba, como el Albacete. Cualquiera de ellos que nos acompañe a nosotros y estaría contento".